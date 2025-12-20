Salto refuerza la coordinación con organismos nacionales para abordar problemáticas sociales

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto avanzó en la coordinación con organismos nacionales para mejorar la atención social y la respuesta ante situaciones de vulnerabilidad.

El Gobierno de Salto dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la articulación interinstitucional al mantener, este viernes, una reunión de trabajo con organismos del Gobierno Nacional, orientada a mejorar la coordinación y el abordaje conjunto de diversas problemáticas sociales en el territorio.

La instancia fue encabezada por el intendente Carlos Albisu y contó con la participación del secretario general del Gobierno Departamental, Walter Texeira Núñez, junto al nuevo director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, acompañado por integrantes de las áreas de Cercanía, Género y Generaciones, Discapacidad, Niñez y Adolescencia. También estuvieron presentes el director de Descentralización, Daniel Galliazzi, y el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, Aquiles Mainardi, junto a su equipo.

- espacio publicitario -

En representación del ámbito nacional participaron el director departamental del MIDES, Jorge Vaz Tourem, así como referentes del INAU, reafirmando la voluntad de trabajar de manera conjunta entre los distintos niveles del Estado.

Durante el encuentro se avanzó en la unificación de criterios y líneas de acción interinstitucional, con especial énfasis en la atención social, la respuesta ante situaciones de vulnerabilidad y la coordinación de políticas públicas que permitan actuar con mayor eficacia en el territorio.

Desde el Gobierno de Salto se subrayó la relevancia de este tipo de espacios de diálogo y planificación, que permiten optimizar recursos, evitar superposiciones y fortalecer las respuestas integrales a las necesidades de la población. En ese sentido, se reafirmó el compromiso de profundizar el trabajo articulado con los organismos nacionales, entendiendo que la coordinación es clave para mejorar el impacto de las políticas sociales y llegar de forma más efectiva a quienes más lo necesitan.

Foto: Gobierno de Salto

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8tpl