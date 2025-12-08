Salto refuerza la campaña contra el sarampión en un escenario regional que preocupa

- espacio publicitario -

Mientras en la región los brotes de sarampión vuelven a encender las alarmas, en Salto las autoridades sanitarias defendieron este lunes la necesidad de redoblar la vacunación. La conferencia, realizada en la Dirección Departamental de Salud, reunió a representantes del Ministerio de Salud Pública, ASSE, el Centro Médico de Salto y el Gobierno departamental, todos haciendo hincapié en un mismo concepto: la protección comunitaria depende de mantener altas coberturas vacunales.

Un contexto regional que prende luces amarillas

El director departamental de Salud, Dr. Luis Rodríguez, relató que el Ministerio de Salud Pública activó esta campaña de refuerzo tras confirmarse cinco casos en San Javier (Río Negro), todos importados desde Bolivia. Uruguay sigue siendo un país libre de sarampión, recordó, pero ese estatus —logrado con décadas de esfuerzo— no está asegurado sin una vigilancia estricta.

El llamado a la vacunación también responde a la creciente movilidad estival. A metros del litoral argentino, donde Entre Ríos enfrenta brotes y presenta baja adherencia a la vacunación, Salto observa con cautela un flujo turístico que se intensificará en los próximos días.

Rodríguez subrayó que deben vacunarse especialmente las personas nacidas entre 1967 y 1987, revisando si tienen las dos dosis exigidas. Ante cualquier duda, la recomendación es simple: vacunarse. Los recientes casos sospechosos en Salto fueron descartados, pero se mantiene la alerta epidemiológica.

“La enfermedad es altamente contagiosa y totalmente prevenible”, explicó el jerarca, insistiendo en que la vacuna sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar su reintroducción en el país.

ASSE amplía su despliegue y vuelve a abrir puestos cerrados desde la pandemia

La Red de Atención Primaria (RAP) destacó la respuesta ciudadana en los puestos barriales del fin de semana: más de 100 dosis administradas en pocas horas, un indicador de preocupación, pero también de compromiso.

Los vacunatorios de ASSE funcionarán mayormente en horario matutino, reforzados con recorridas en tres rutas que cubren el sur, norte y el eje de Ruta 3. Con esto, se garantiza llegar al 100% del interior.

Además, la RAP reabrirá al menos dos vacunatorios clausurados durante la pandemia y trabaja con el listado enviado por el MSP para actualizar esquemas atrasados, especialmente en niños.

El sector privado también responde: fuerte movimiento en el Centro Médico

La presidenta del Centro Médico de Salto, Dra. Gabriela Álvarez, confirmó una mañana intensa: más de 100 usuarios pasaron por el vacunatorio, 40 de ellos requiriendo dosis pendientes. Álvarez insistió en que la vacunación es gratuita, segura y universal, sin importar el prestador de salud.

También recordó que la articulación público-privada ya dio excelentes resultados durante la campaña contra la COVID-19, un antecedente que valoran volver a replicar en esta instancia.

Hospital Regional Salto: acceso universal y una tradición que sostener

Desde el Hospital Regional, la directora Dra. Gabriela González señaló que el vacunatorio funciona de 9 a 13 horas, recibiendo a cualquier persona, sea usuaria de ASSE o no. Recordó que Uruguay ha sido históricamente un país modelo en vacunación en América Latina, y que ese prestigio depende de mantener altas coberturas.

La campaña actual responde a una emergencia epidemiológica, aunque González remarcó que la vacunación debe asumirse como hábito cultural, no solo como respuesta a la coyuntura.

El Gobierno departamental acompaña: logística, comunicación y una estrategia común

El intendente Dr. Carlos Albisu aseguró que el Gobierno de Salto continuará apoyando la campaña mediante recursos logísticos, comunicación y trabajo coordinado con todos los prestadores de salud.

Destacó que una visión conjunta es clave para enfrentar desafíos sanitarios que, como el sarampión, pueden cruzar fronteras en cuestión de horas.

Signos de alarma y recomendaciones para viajeros

El Dr. Rodríguez repasó los síntomas característicos del sarampión:

Fiebre persistente entre 38 °C y 40 °C

Lesiones cutáneas en forma de pequeños puntos rojos

Ante cualquiera de estos signos, se recomienda consulta inmediata, especialmente si la persona estuvo en contacto con viajeros o visitó países con brotes activos como Argentina, Brasil, Bolivia o Chile.

Aunque la transmisión es fundamentalmente respiratoria, el lavado frecuente de manos continúa siendo una medida clave de prevención.

