Salto, referencia del BMX en Turismo con Mateo Lluberas

Semana de Turismo: Salto se posiciona como referencia nacional de BMX con la presencia de Mateo Lluberas

Salto recibe competencia nacional de BMX en Semana de Turismo con riders de todo el país y la presencia de Mateo Lluberas rumbo al Mundial. Adrenalina y espectáculo.

La ciudad de Salto volverá a convertirse en epicentro del BMX uruguayo durante Semana de Turismo, cuando la pista de La Fosa BMX, ubicada en la zona del puerto, reciba una competencia de carácter nacional que reunirá a riders de distintos puntos del país. El evento se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril, consolidándose como una de las propuestas deportivas más atractivas de la agenda local.

Con la participación confirmada de competidores provenientes de Trinidad, Canelones, Montevideo y Artigas, la actividad promete un espectáculo de alto nivel, combinando talento, destreza y adrenalina en un circuito que ha sido especialmente acondicionado para la ocasión. La organización es fruto de un trabajo articulado entre La Fosa BMX y la Intendencia de Salto, con el apoyo de la Oficina de la Juventud, Casa de los Deportes y el área de Desarrollo Social, en una apuesta conjunta por fortalecer el deporte y generar espacios de integración social.

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En materia de infraestructura, el escenario presentará mejoras significativas que apuntan a optimizar la experiencia tanto de los deportistas como del público. Entre las principales novedades se destacan la incorporación de dos rampas nuevas, la instalación de gradas para espectadores y la colocación de vallas que delimitarán el circuito, aportando mayor seguridad. Además, la presencia de un DJ durante las jornadas le sumará un componente recreativo, transformando el evento en un verdadero punto de encuentro para la comunidad.

Uno de los aspectos más destacados será la categoría “Escuelita”, en la que participarán alrededor de 20 niños y niñas de entre 5 y 7 años provenientes de Montevideo, Artigas y Salto. Este espacio formativo no solo aporta color y entusiasmo a la competencia, sino que también refleja el crecimiento sostenido del BMX en edades tempranas, impulsando el desarrollo de nuevos talentos y fortaleciendo la base del deporte.

A su vez, en las categorías principales se prevé la participación de aproximadamente 25 riders profesionales de distintos puntos del país, a los que se sumarán cerca de 20 competidores salteños, lo que asegura una fuerte representación local y un nivel competitivo de jerarquía.

Lluberas, figura clave y proyección internacional

Dentro de este destacado contexto, uno de los grandes atractivos será la presencia del salteño Mateo Lluberas, considerado actualmente una de las principales figuras del BMX nacional. El rider atraviesa un momento determinante en su carrera, utilizando esta competencia como parte de su preparación rumbo al Campeonato Mundial que se disputará en Francia durante el mes de mayo, uno de los compromisos más exigentes de su calendario.

La participación de Lluberas no solo eleva el nivel de la competencia, sino que brinda al público la posibilidad de observar de cerca a un deportista que compite en la élite internacional. Luego de su paso por Salto, continuará su proceso de preparación en la provincia de Córdoba, Argentina, donde intensificará sus entrenamientos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al certamen mundialista.

Su calendario competitivo continuará en septiembre con los Juegos Odesur, bajo la órbita del Comité Olímpico, y posteriormente con el Campeonato Panamericano que tendrá lugar en Costa Rica, competencias que representan nuevas oportunidades para seguir posicionándose y defendiendo los colores de Uruguay en escenarios de primer nivel.

La presencia de Lluberas simboliza el crecimiento del BMX en el departamento y confirma el potencial de los deportistas locales para proyectarse internacionalmente. En este sentido, la competencia nacional no solo será una instancia deportiva, sino también una oportunidad para visibilizar el desarrollo de una disciplina que continúa ganando espacio en la región.

Con una propuesta que integra deporte, espectáculo y participación familiar, Salto se prepara para vivir un fin de semana intenso, reafirmando su condición de plaza fuerte del BMX en Uruguay y consolidando a La Fosa BMX como un escenario clave para el desarrollo de la disciplina a nivel nacional.

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