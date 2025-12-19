Salto recibió hoy el tomógrafo

- espacio publicitario -

Esta mañana alrededor de las 9 h, al Hospital Regional de Salto arribó un equipo de diagnóstico por imágenes, un tomógrafo, que marca un avance muy esperado en la atención médica de alta complejidad para la población del norte del país. El aparato forma parte de un plan de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria impulsado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que busca dotar a los hospitales departamentales de tecnología propia para diagnósticos más rápidos y precisos.

La llegada coincide con los anuncios oficiales de mediados de diciembre, en los que autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ASSE confirmaron la adquisición de nuevos tomógrafos para varios centros asistenciales, incluida Salto, como parte de un esfuerzo por reducir listas de espera y evitar traslados innecesarios hacia otros departamentos.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/iv8l