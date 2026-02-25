Salto recibió al Gran Premio “19 Capitales”

Salto volvió a ser escenario del automovilismo nacional al recibir en las últimas horas la caravana del Gran Premio del Uruguay “19 Capitales” Histórico, competencia organizada por el Automóvil Club del Uruguay (ACU) que recorre las 19 capitales departamentales del país.

La llegada de los vehículos clásicos se dio en el marco de la segunda etapa de la edición 2026, que se desarrolla entre el 22 y el 28 de febrero. Según informó la organización, la prueba cuenta con la participación de 73 binomios provenientes de distintos países y un recorrido total de más de 2.700 kilómetros por rutas nacionales y caminos secundarios.

En esta edición, Salto fue uno de los puntos destacados del itinerario, junto a ciudades como Colonia, Rivera, Cerro Largo y Maldonado, donde se realizan finales de etapa y actividades complementarias vinculadas a la seguridad vial y el automovilismo histórico.

- espacio publicitario -

La llegada del rally generó movimiento en la ciudad, con vecinos y aficionados que se acercaron a observar el pasaje de los autos clásicos, en una competencia que combina deporte, turismo y tradición, consolidándose como una de las pruebas más representativas del calendario automovilístico uruguayo.

El “19 Capitales” continuará su recorrido en los próximos días rumbo a nuevas etapas, manteniendo su carácter federal al atravesar todo el país antes de su cierre previsto para el fin de semana.

Fotos: Rubén Da Rosa

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/d75g