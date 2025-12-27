Salto recibe el Campeonato Nacional de BMX con puntos UCI en La Fosa

La Fosa Salto será sede del Campeonato Nacional de BMX los días 14 y 15 de febrero, con categorías Mini, Amateur, Pro y puntos UCI clave para el ranking internacional.

Salto volverá a vibrar al ritmo del deporte extremo con la realización del Campeonato Nacional de BMX de la Asociación Uruguaya de BMX (AUBMX), que se disputará los días viernes 14 y sábado 15 de febrero en el circuito La Fosa Salto, uno de los escenarios más reconocidos y exigentes del país. La expectativa es alta y el ambiente ya anticipa un fin de semana cargado de adrenalina, velocidad y competencia de primer nivel.

El certamen reunirá a pilotos de todo el Uruguay, que competirán en las categorías Mini, Iniciantes, Amateur y Pro, abarcando un amplio espectro de edades y niveles. Sin embargo, uno de los grandes atractivos del campeonato estará puesto en la categoría Master, donde se espera una participación numerosa y un nivel competitivo muy alto, convirtiéndose en uno de los platos fuertes del evento.

Más allá del espectáculo deportivo, esta fecha nacional adquiere una relevancia especial debido a que el campeonato otorgará puntos UCI, fundamentales para el ranking internacional de la disciplina. Esto eleva el nivel de exigencia y convierte a La Fosa Salto en un escenario clave para los deportistas que buscan proyectarse a nivel continental y mundial.

Entre ellos se destaca el nombre del salteño Mateo Lluberas, quien se encuentra en plena lucha por sumar puntos decisivos que le permitan clasificar a los Juegos Olímpicos. Su participación genera gran expectativa en el público local, que tendrá la oportunidad de acompañar de cerca a uno de los representantes más destacados del BMX nacional en su camino hacia el máximo evento deportivo a nivel mundial.

La elección de Salto como sede no es casual. El circuito La Fosa se ha consolidado a lo largo de los años como un espacio de referencia para el BMX uruguayo, tanto por su infraestructura como por el trabajo sostenido de la comunidad local vinculada a la disciplina. La pista, técnica y desafiante, promete carreras intensas y definiciones ajustadas en cada manga.

El Campeonato Nacional de BMX no solo convoca a los protagonistas sobre la pista, sino también a entrenadores, sponsors, familiares y aficionados, generando un movimiento importante para la ciudad y reafirmando el valor del deporte como motor social y turístico. Además, representa una oportunidad para que las nuevas generaciones puedan ver de cerca a los mejores deportistas del país y fortalecer el semillero del BMX en Salto.

Con dos jornadas a puro espectáculo, saltos y velocidad, el evento se perfila como uno de los grandes hitos deportivos del verano en el departamento. Pasión, experiencia y competencia se combinarán este 14 y 15 de febrero en La Fosa Salto, en un campeonato que no solo define títulos nacionales, sino que también proyecta sueños olímpicos y consolida a Salto como una plaza clave para el BMX uruguayo.

