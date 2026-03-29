Salto recibe a Río Negro en semifinales con ilusión intacta

Semifinales, Salto en casa, Básico fin; ganar, Río Negro, el copetudo rival que llega. Es un histórico. Tiene recorrido, pero aquí rige el querer: ¡De la mano con la ilusión!

Es el primero de los dos partidos semifinales del Campeonato del Interior. Salto hoy, es local ante Río Negro en el Parque Dickinson. Es verdad que rige el querer en el plantel en manos de Rony Costa, a despecho de las ausencias. Desde las 21 horas, Salto es la búsqueda a corazón declarado, pero sin desdeñar de los valores tácticos y conceptuales. El fútbol pasa por la mixtura y por la credibilidad. Los 11 definidos. La apuesta sin recortes. Junior Rodríguez, el capitán y todos, de la mano con la ilusión. Cuando el domingo irá terminando, ¿cuándo Salto germinará también? Esa es la cuestión. La vital cuestión.

La Vuelta está de vuelta

El día llegó. El día es hoy, cuando la Vuelta Ciclista del Uruguay llegue a suelo salteño después de 15 años de ausencia. Las gestiones contempladas en los hechos y en horas del mediodía, el punto culminante en Plaza de los Treinta y Tres. Inevitable la añoranza de tiempos de oro, los que sustentaron entre otros, Federico Moreira, Pedro País, Héctor «Ruso» Cincunegui. Jorge Acosta, Luis Huvatt, Waldemar Dominguez, Jorge Soto, tan solo a manera de rescates. Válido es que la Vuelta está de vuelta por estos lares. ¡Cómo antes!

Sub 18: una carcajada en cada toque

Más allá de los mayores, el tiempo será puntual a cuenta de la selección Sub 18 de Salto. Desde las 18.30′ en el Parque Dickinson, enfrentando a Young, tras haber producido la eliminación de Paysandú. Al Salto de Wilson Cardozo no le ha faltado certeza de guión y sentido práctico, para que ganar se transformara en consecuencia. De última, echó por tierra la ambición de Cerro Largo. El desparpajo Sub 18 para ser auténtico y resonante. Una carcajada en cada toque, no es lo que le falta.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7xfj