Salto productivo y desigual

Nuestro departamento está conformado por una sociedad integrada por habitantes emprendedores, soñadores, que han crecido al impulso del trabajo. Una sociedad inquieta que, a través de sus fuerzas sociales y políticas, ha logrado forjar uno de los departamentos más pujantes del norte del río Negro, con una producción diversa que en muchos casos aprovecha de manera responsable los recursos naturales.

El río Uruguay nos brinda una represa binacional que distribuye energía a todo el país y también a naciones vecinas. A esto se suman las aguas termales, que atraen a miles de visitantes que disfrutan de los parques termales, generando cientos de puestos de trabajo y dinamizando el comercio, los servicios y el consumo.

Uno de los valores más importantes de nuestro departamento es su producción agropecuaria. Cientos de establecimientos en el interior sostienen la economía del interior profundo. Rodeando nuestra ciudad, la producción hortifrutícola reúne día a día a productores, sus familias y trabajadores que, con esfuerzo constante producen recursos y generan jornales.

Los tiempos cambian, y en los últimos años ese cambio ha sido aún más acelerado. Los mercados que absorben nuestra producción imponen auditorías permanentes, exigiendo capacitaciones constantes e inversiones de alta tecnología.

Todo lo expresado es parte del pasado y del presente de un departamento que lucha junto a su gente para seguir creciendo, en la búsqueda de una sociedad mejor, donde todos podamos participar y aportar: algunos generando oportunidades y otros poniendo la fuerza del trabajo diario, intentando siempre superarse.

Somos un departamento que paga las consecuencias de estar ubicado al norte del río Negro. El transporte y sus costos hacen que todo resulte un poco más caro. Además, no atravesamos el mejor momento coyuntural para nuestra gente trabajadora. Estamos en febrero, un mes de baja producción, donde el trabajo escasea.

El pasado jueves recibimos en la Junta Departamental a compañeros ediles de nuestra fuerza política y de la coalición, junto al presidente de la Junta Departamental, además de integrantes del PIT-CNT y trabajadores organizados. Allí nos plantearon una dura realidad, que conocemos muy bien y que se agrava en estas fechas: la zafralidad que golpea a cientos de familias. A este panorama se suma la situación crítica de los trabajadores de los frigoríficos de nuestra ciudad. Son tres establecimientos, de los cuales solo uno funciona de manera medianamente estable y permanece activo.

El frigorífico Daymán cerró hace algunos años y será muy difícil que vuelva a funcionar, no solo por las deudas impagables dejadas por los empresarios brasileños que lo explotaban, sino también por la incautación de maquinaria y bienes. Lo poco que queda presenta un escenario prácticamente irrecuperable en el corto plazo.

Más grave aún es la situación del frigorífico municipal, cedido en comodato a un empresario que no ha cumplido con las expectativas. Paga un canon mensual irrisorio, equivalente a la mitad de lo que paga cualquier salteño por alquilar una vivienda.

Frente a estas dificultades, que hacen inviable la recuperación económica, sin confianza de los productores que no han podido cobrar por los ganados enviados a faena, sin crédito y con faenas limitadas a una vez por semana, no hay futuro posible. Es momento de rescindir el comodato y buscar un nuevo inversor. Recuperar un frigorífico que es de todos los salteños sería lo mejor para los trabajadores.

Todos somos ciudadanos y construimos el día a día de nuestro departamento. Por eso también hacemos un llamado al intendente a ser más sensible con nuestra gente. Los cuidacoches agremiados vienen atravesando serias dificultades de relacionamiento y nos han planteado una realidad que puede agravarse con la implementación de tecnologías para el cobro del estacionamiento.

Nos toca vivir tiempos duros. Es momento de dejar de lado los anuncios, el marketing, los viajes y los ninguneos, y asumir responsabilidades. Presentar, aunque sea, un interesado real en invertir en nuestro departamento. Hay miles de salteños que trabajan de forma informal esperando una oportunidad, y otros que subsisten como pueden. Entre ellos, más de 200 trabajadores que fueron cesados de manera arbitraria y revanchista.

En sus manos está gran parte de la responsabilidad. Usted se presentó para cambiar realidades, como un facilitador. Ojalá así sea; si lo logra, se lo reconoceremos.

