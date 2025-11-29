Salto pone en marcha un nuevo sistema de comedores con cuatro puntos fijos desde el lunes

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto pondrá en marcha este lunes 1.º de diciembre un nuevo sistema de comedores departamentales, una reestructura impulsada por la Dirección de Desarrollo Social que apunta a mejorar la calidad del servicio para quienes dependen de la asistencia alimentaria.

Desde la comuna explicaron que el objetivo es dar un salto hacia un modelo más digno y estable, con lugares definidos donde las personas puedan comer bajo techo y en condiciones adecuadas. En diálogo con la prensa, la directora de Desarrollo Social, María Eugenia Taruselli, sostuvo que el cambio representa “un paso fundamental hacia un modelo más ordenado y humano”. Según relató, esta nueva modalidad eliminará parte del sistema actual de distribución, priorizando espacios seguros que permitan una atención más integral.

La etapa piloto comenzará con cuatro puntos fijos distribuidos en la ciudad:

Club Quinta Avenida 33

Local de IPRU

Iglesia Misión Vida

Local del Merendero de Andresito

El Gobierno departamental destina alrededor de 2 millones de pesos anuales para la compra de insumos, mientras que el INDA realiza sus aportes de alimentos secos y carne cada tres meses.

Taruselli remarcó que el alcance del programa va mucho más allá del plato de comida. Como señaló la propia jerarca, el trabajo de los comedores “forma parte de una política social integral que busca garantizar el bienestar de las personas, generando espacios de contención y acompañamiento”. Con este nuevo esquema, la comuna pretende fortalecer esos vínculos y mejorar la experiencia de quienes asisten diariamente a los servicios.

