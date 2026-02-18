Salto pedalea de noche: llega la primera Bicicleteada Nocturna familiar

En una apuesta firme a la integración, el esparcimiento saludable y la generación de nuevas propuestas para la comunidad, la Coordinación de Juventud de la Intendencia de Salto se prepara para llevar adelante una actividad inédita en el departamento: la Bicicleteada Nocturna.

La iniciativa surge como parte de una línea de trabajo que busca innovar en la agenda juvenil, pero con una mirada amplia e inclusiva que involucra a toda la familia. La propuesta no solo apunta al disfrute recreativo, sino también a promover hábitos de vida saludables, fortalecer los vínculos intergeneracionales y fomentar el uso positivo de los espacios públicos.

En este marco dialogamos con la coordinadora de Juventud, Lucía Molinari, quien brindó detalles sobre la organización del evento, sus objetivos y el impacto que se espera generar en la comunidad. La jerarca explicó que la idea nació a partir de una propuesta acercada al equipo y que fue recibida con entusiasmo por tratarse de una actividad que nunca antes se había realizado en el departamento. Desde entonces comenzó un trabajo de planificación y articulación con distintas áreas de la Intendencia, además de instituciones y empresas privadas que decidieron apoyar la iniciativa.

La Bicicleteada Nocturna se proyecta como mucho más que un recorrido en bicicleta. Se piensa como una verdadera fiesta familiar al aire libre, con circuito sobre la Costanera, puestos de hidratación, espectáculos musicales y sorteos. Deporte, entretenimiento y participación comunitaria en una misma propuesta.

Se viene una actividad muy llamativa porque nunca se hizo, como es la Bicicleteada Nocturna.

—Sí, la idea era generar actividades que hasta ahora no se habían realizado en el departamento. Una persona allegada a nosotros nos acercó la propuesta y nos gustó mucho. Empezamos a trabajar con empeño para organizarla y que todo saliera bien; ya estamos a pocos días de concretarla.

¿Cuál sería el objetivo principal de esta bicicleteada?

—El objetivo principal es realizar actividades familiares, no solamente dirigidas a jóvenes. Si bien nuestra área trabaja básicamente con juventudes, sabemos que detrás de cada joven hay una familia. Nos interesa fomentar esa interrelación, por eso apostamos a una propuesta netamente familiar, para jóvenes, niños y adultos.

También buscamos promover actividades al aire libre. Uno de los pilares de nuestra gestión es la atención a la salud mental, entendida como la necesidad de reducir horas de ocio pasivo y exceso de pantallas. Esta bicicleteada es una forma de ofrecer, aunque sea por dos o tres horas, una alternativa distinta: movimiento, encuentro, desarrollo físico, emocional y mental.

Qué importante la parte del ejercicio físico tanto para jóvenes como para adultos.

—Exactamente. Queremos articular con otras áreas, como Deportes, para fortalecer la salud física y mental. Además, realizar una actividad al aire libre en un entorno tan lindo como nuestra Costanera nos pareció ideal.

¿Cuál será el circuito de la bicicleteada?

—La concentración será en la Plazoleta Roosevelt a las 19:30. Desde allí partiremos hacia El Polo, donde habrá un puesto de hidratación con frutas y agua para los participantes. Quienes lo deseen podrán descansar allí unos minutos y luego retornaremos a la Plazoleta Roosevelt, donde será la llegada.

En ese punto se realizará un show musical y la entrega de premios donados por distintas casas comerciales que apoyaron el evento. Próximamente daremos a conocer el listado completo de empresas para agradecer públicamente su colaboración.

¿Es necesario inscribirse previamente?

—No, no es necesario. Solo deben estar a la hora de concentración. La salida está prevista para las 20 horas. Contaremos con todas las medidas de seguridad correspondientes: ambulancia acompañando el trayecto, inspectores de tránsito realizando cortes y coordinación general para que sea una verdadera fiesta familiar.

Lo único que solicitamos es que cada participante lleve su bicicleta con luces, casco y elementos reflectivos. Además, cuanto más adornada y luminosa esté la bicicleta, más posibilidades tendrá de acceder a premios.

—La hidratación estará disponible tanto en El Polo como en la llegada.

¿Qué otras áreas de la Intendencia colaboran con la actividad?

—Muchas. Deportes, Tránsito, CECOED y distintos directores y coordinadores que apoyan desde sus áreas. Es un trabajo en conjunto.

Además, contamos con el respaldo del Intendente, algo muy importante para poder desarrollar cada actividad con tranquilidad.

¿Esperan una amplia participación?

—Ojalá que sí. Creemos que habrá buena convocatoria porque ya se están realizando consultas, sobre todo preguntando si es necesaria inscripción previa, y reiteramos que no lo es.

¿Tiene costo?

—No, es totalmente gratuita. Casa Rodríguez donó una bicicleta que será el premio mayor. También colaboran otras empresas como Litnor, Naranjales Guarino con frutas, Su Agua con hidratación y Cosalco, entre otras. Cuando tengamos cerrada la lista completa de sponsors realizaremos un agradecimiento público.

Esperamos que el tiempo acompañe, ya que hay anuncios de lluvia en algunos días. Estamos evaluando permanentemente la situación. Invitamos a las familias y a los jóvenes a sumarse: es una actividad nueva, divertida y pensada para disfrutar en comunidad.

Qué valioso el respaldo de las firmas comerciales que siempre acompañan.

—Sin dudas. Es un trabajo de equipo. Desde cada coordinador que da una mano hasta cada empresa que confía y apoya. Ese respaldo nos impulsa a seguir generando propuestas.

Luego del inicio de clases, ¿cómo continuará el trabajo del área de Juventud?

—Paralelamente a la bicicleteada abrimos la inscripción para bandas jóvenes de rock. No quisimos superponer actividades con el carnaval, pero ya estamos organizando jornadas donde las bandas podrán presentarse. Más que un concurso, será una oportunidad para mostrar su trabajo. El premio mayor será la posibilidad de ser teloneros de una banda más grande.

También incluimos bandas integradas por adultos, que podrán actuar fuera de competencia para no generar desigualdades.

—La idea es darles un empujón, ayudarlos a crecer y mostrar su producto.

A partir de marzo o abril, con el presupuesto definido, comenzaremos talleres de fotografía, gastronomía, hip hop, lengua de señas, zumba y otros espacios formativos. También coordinamos charlas de educación financiera con el Banco de la República y trabajamos en la Aplicación Joven, que ofrecerá descuentos y beneficios accesibles para las juventudes.

De esta manera, la Coordinación de Juventud continúa consolidando una agenda que combina recreación, formación y acompañamiento integral, con propuestas pensadas para fortalecer el tejido social del departamento.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/0klx