Salto participa en el Encuentro Regional de ANDE y OPP para definir la Agenda de Desarrollo del Litoral

El Área de Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto participó este martes 2 de diciembre en el Encuentro Regional organizado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), desarrollado en la sede de UTEC en Fray Bentos. La instancia, correspondiente a la región litoral, reunió a representantes de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, según relató la organización durante la jornada.

Estos encuentros forman parte del proceso nacional de creación de las Agendas Regionales de Desarrollo Económico y Competitividad, un instrumento que busca detectar oportunidades, prioridades y sectores estratégicos capaces de fortalecer el crecimiento de cada territorio del país.

Durante la actividad, la delegación de Salto integró diversas mesas de trabajo junto a autoridades nacionales, gobiernos departamentales, instituciones educativas, cámaras empresariales y referentes del ecosistema productivo de la región. Allí se discutieron desafíos comunes, alternativas para consolidar cadenas de valor y mecanismos de articulación que permitan avanzar hacia una mayor competitividad territorial.

Sobre la participación salteña, el coordinador de Innovación y Desarrollo, Pablo Da Cunda, expresó que “estar presentes en estas instancias es fundamental para que la mirada de Salto forme parte del diseño de la agenda regional. Pudimos compartir nuestras experiencias, escuchar a los demás departamentos y traer insumos que nos permiten comprender mejor los desafíos y oportunidades de la región litoral.”

Asimismo, destacó la importancia del intercambio institucional como motor para generar políticas más eficientes y cercanas a la realidad del territorio. Tal como señaló durante el encuentro, “cuando los territorios dialogan y construyen juntos, se generan estrategias más sólidas y realistas.”

