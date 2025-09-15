Salto Nuevo ganador.

- espacio publicitario -

Así pasó

SALTO NUEVO 4 – SUD AMERICA 2

Campo de juego: Estadio Dickinson.

- espacio publicitario -

Publico; 300 personas

Árbitro central: Robert Ledesma (Bien).

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Asistentes: Mauro Melo y Cesar Loetti.

SUD AMERICA 2: – Nicolás Rodríguez, Thiago Lencina, Matías Medina, Nicolás Elías, Leonardo Araujo, Oscar Larrosa, Jorge Barrientos, Matías Vianessi, Brian Asencio, Martín Lima, Facundo Trinidad. DT Marcelo Pintos.

Relevos; Santiago Izaguirre, Cristian Sosa, Pablo Irazábal, Ángel Brizuela

Director Técnico; Marcelo Pintos

SALTO NUEVO 4: – Ernesto Samit, Santiago Barreto, Alexis Rodríguez, Gonzalo Olivera, Joaquín Giménez, Luciano Araujo, Catriel Sansberro, Juan Chivel, Ángelo Martínez, Benjamín Albín, Franco Caraballo.

Relevos: Ayrton Soria, Rodrigo Núñez, Maximiliano Torres, Ezequiel Medina, Anthony Saldivia.

Director Técnico: Federico Suarez.

Goles:14’ PT Benjamín Albín, (SN), 24 de penal Alexis Rodríguez (SN), 34’ Facundo Trinidad (SA), 41’ Jorge Barrientos. 1’ ST Benjamín Albín (SN), 52’ Joaquín Giménez (SN).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Joaquín Giménez, Luciano Araujo, Benjamín Albín. EL MEJOR DE SALTO SUD AMERICA: Brian Asencio.

Salto Nuevo golpeó la mesa; ganó, goleó y sumó.

En las previas el partido contaba con un condimento especial; ambos con necesidad de sumar, además de su popularidad por venirse de barrios con convocatoria. Salto Nuevo estrenando dirección técnica; Federico Suárez y el grupo de ex jugadores que lo respaldan debutaron en este partido.

Por el lado de Sud América la suma impostergable, la continua búsqueda de escapar a la tabla de abajo. Después de este preámbulo los dos saltaron al campo de juego con distintas actitudes; Salto Nuevo pareció más despierto en los primeros minutos, con más actitud y lanzando dos números nueve, Benjamín Albín.

Justamente Albín fue el encargado de marcar la apertura; un cabezazo y gol, buena habilitación y la oportunidad aprovechada.

El partido fue intenso, tan asi que a los 24 minutos del primer tiempo en una jugada donde el arquero de Sud América empuja con el brazo a Caraballo, el Árbitro Ledesma lo ve y marca el penal; justa decisión del sanducero para que Alexis Rodríguez marque el segundo gol.

Sud América se veía tocado con el parcial; Facundo Trinidad fiel a su estilo ganó en el área y no perdonó, descuento para la ilusión ‘naranjita’. Esto fue un impulso que determinó en lo anímico; tal asi que Barrientos antes del final del primer tiempo puso el empate.

En el amanecer del segundo tiempo Salto Nuevo vino con todo desde los vestuarios, apenas un minuto de juego y otra vez Benjamín Albín para marcar el segundo en la cuenta personal y el tercero de Salto Nuevo.

Los de Pintos fueron a procurar el empate, pero lo físico también jugo su partido. Después de varios intentos, sobre el final Joaquín Giménez encontró en una excelente definición el cuarto y tranquilizador gol para sellar la victoria de Salto Nuevo quien llegó a siete puntos y el respiro; primera victoria del equipo ahora dirigido por Federico Suárez. Lo de Sud América comienza a tornarse preocupante. No suma y el último lugar lo condena.