Salto Nuevo coronó a su soberana: una noche de fiesta en la sede del club 1ra PARTE

El pasado domingo 18 de enero, las instalaciones de la Sede de Salto Nuevo se convirtieron en el epicentro de la alegría carnavalera. Con un excelente marco de público y una ambientación sumamente colorida, se llevó a cabo la elección de la reina de la institución, marcando un hito importante en el calendario local de cara a los festejos de este año. El barrio no solo acompañó con su masiva presencia, sino que disfrutó de una velada cargada de emoción y sentido de pertenencia. La joven elegida tendrá la importante tarea de representar al club en la elección de la reina del carnaval 2026, llevando consigo la identidad y el orgullo de una de las zonas más tradicionales y apasionadas de la ciudad. Cobertura especial de El Pueblo en Carnaval Como es habitual en los eventos que marcan el pulso de nuestra cultura, el equipo de El Pueblo Digital estuvo presente para registrar cada instante de esta fiesta. En una nueva entrega del programa El Pueblo en Carnaval, la conducción estuvo a cargo de Romina Buzzo, quien dialogó con los protagonistas y captó el entusiasmo de los vecinos. El despliegue técnico, bajo la lente de Ruben Da Rosa, permitió documentar el brillo y el colorido que reinaron en la sede social. Este contenido exclusivo permite que toda la comunidad pueda revivir lo acontecido y conocer de cerca a quien portará los colores de Salto Nuevo en las próximas instancias oficiales.

