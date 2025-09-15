Salto lanzó el Campeonato Nacional de Pruebas de Rienda en la Expo Prado

- espacio publicitario -

En el stand de Salto en la Expo Prado, se realizó el lanzamiento oficial del Campeonato Nacional de Pruebas de Rienda, que tendrá como sede las Termas del Daymán los días 15 y 16 de noviembre. La instancia será organizada por La Buena Rienda y contará con el respaldo del Gobierno de Salto.

El campeonato permitirá clasificar a los jinetes que competirán en la gran final nacional, prevista para el 5 de enero de 2026, durante la tradicional Noche de Reyes, donde se definirá al campeón nacional 2025. Las clasificatorias ya se están llevando adelante en distintos puntos del interior salteño y también en Colonia, lo que asegura una amplia participación de corredores en la final.

Mario Rossi, referente de La Buena Rienda, expresó: “Es un gran logro para Salto estar presente en el Prado con esta propuesta que une el deporte de las riendas, la tradición de campo y el turismo termal”. Además, resaltó que el evento generará movimiento turístico: “Las familias visitan termas, disfrutan de Daymán y al mismo tiempo participan de una actividad que es parte de la identidad cultural del país”.

Por su parte, el intendente de Salto, Carlos Albisu, subrayó el valor de iniciativas que integran tradición y turismo: “Salto es mucho más que termas, y este campeonato es un claro ejemplo de cómo podemos complementar nuestras fortalezas. Es un orgullo para todos los salteños y desde el Gobierno departamental vamos a acompañar, promocionar y estar presentes en todo este proceso”.