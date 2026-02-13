20 C
Salto
viernes, febrero 13, 2026

Salto Innova abre registro de facilitadores

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
21
Tiempo de lectura: 1 min.

Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto abrió el registro de facilitadores para Salto Innova, orientado a formación, mentorías y apoyo a pymes.

La Coordinación de Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto habilitó el registro de facilitadores para integrar futuras convocatorias en el marco de Salto Innova, una iniciativa orientada a fortalecer la formación, el acompañamiento y el desarrollo empresarial en el departamento.

La propuesta se inscribe dentro de la estrategia de desarrollo productivo impulsada por la Intendencia, que busca consolidar un ecosistema dinámico, potenciar capacidades locales y promover la innovación como herramienta de crecimiento.

Perfil de los facilitadores

La convocatoria está dirigida a profesionales, técnicos, docentes, consultores y personas con experiencia en áreas como:

  • Gestión empresarial
  • Innovación y tecnología
  • Marketing
  • Financiamiento
  • Internacionalización
  • Sostenibilidad
  • Desarrollo organizacional

El objetivo es conformar una red de facilitadores que participen en instancias de capacitación, mentorías, talleres y programas estratégicos, aportando herramientas concretas para el fortalecimiento del entramado productivo local, con foco en emprendedores y pymes.

Desde la coordinación señalaron que la iniciativa permitirá ampliar la base de especialistas disponibles para futuras acciones, asegurando diversidad de perfiles y experiencia práctica aplicada al territorio.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden completar el registro a través del sitio web oficial:

👉 www.innovacionydesarrollosalto.org

