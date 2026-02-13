Salto Innova abre registro de facilitadores

Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto abrió el registro de facilitadores para Salto Innova, orientado a formación, mentorías y apoyo a pymes.
Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto abre el registro de facilitadores para Salto Innova
La Coordinación de Innovación y Desarrollo del Gobierno de Salto habilitó el registro de facilitadores para integrar futuras convocatorias en el marco de Salto Innova, una iniciativa orientada a fortalecer la formación, el acompañamiento y el desarrollo empresarial en el departamento.
La propuesta se inscribe dentro de la estrategia de desarrollo productivo impulsada por la Intendencia, que busca consolidar un ecosistema dinámico, potenciar capacidades locales y promover la innovación como herramienta de crecimiento.
Perfil de los facilitadores
La convocatoria está dirigida a profesionales, técnicos, docentes, consultores y personas con experiencia en áreas como:
- Gestión empresarial
- Innovación y tecnología
- Marketing
- Financiamiento
- Internacionalización
- Sostenibilidad
- Desarrollo organizacional
El objetivo es conformar una red de facilitadores que participen en instancias de capacitación, mentorías, talleres y programas estratégicos, aportando herramientas concretas para el fortalecimiento del entramado productivo local, con foco en emprendedores y pymes.
Desde la coordinación señalaron que la iniciativa permitirá ampliar la base de especialistas disponibles para futuras acciones, asegurando diversidad de perfiles y experiencia práctica aplicada al territorio.
Cómo inscribirse
Las personas interesadas pueden completar el registro a través del sitio web oficial:
👉 www.innovacionydesarrollosalto.org