Salto incorpora cámaras para modernizar y transparentar el trabajo del Cuerpo Inspectivo

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto continúa avanzando en la modernización de sus servicios vinculados al tránsito. Desde la Dirección de Movilidad Urbana se viene incorporando tecnología para mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad del trabajo del Cuerpo Inspectivo, una tarea que exige precisión y respaldo institucional.

En las últimas horas, la Intendencia informó que se firmó un convenio que habilita la implementación de cámaras corporales y otros dispositivos de registro, los cuales acompañarán el trabajo diario de los inspectores. Según explicó el director de Movilidad Urbana, Alberto Subí, esta iniciativa representa un paso relevante dentro de la política de mejora continua del servicio.

Subí destacó que la incorporación de estas herramientas permitirá documentar cada procedimiento en tiempo real, aportando mayor objetividad a las actuaciones. “Se va a implementar la tecnología necesaria mediante el uso de cámaras en la actividad del cuerpo inspectivo. Esto traerá certezas y seguridad jurídica en los operativos, tanto para nuestros inspectores como para la ciudadanía en general”, señaló.

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto subrayó que esta inversión responde a la necesidad de fortalecer la convivencia urbana, reducir controversias y generar condiciones de confianza en los controles que se realizan a diario en la vía pública. Las cámaras permitirán contar con evidencia clara ante eventuales situaciones de conflicto, además de mejorar los procesos internos y la capacitación del personal.

La Intendencia reafirmó que seguirá implementando políticas públicas orientadas a una movilidad más segura y responsable, apostando a la innovación y al uso de tecnologías aplicadas al tránsito como herramientas clave para mejorar la gestión.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/j6k8