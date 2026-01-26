Salto impulsa una propuesta educativa en deportes náuticos

Autoridades y técnicos del PET avanzan en un programa abierto a la comunidad con eje en el río Uruguay.

Autoridades departamentales y técnicos especializados avanzan en la construcción de una nueva propuesta educativa vinculada a los deportes náuticos en Salto. Este lunes se desarrolló una reunión encabezada por el intendente, Dr. Carlos Albisu, junto al coordinador de Deportes, Dr. Marcelo García Da Rosa, y los técnicos en deportes náuticos egresados del Polo Educativo Tecnológico de Salto (PET): Patricia Iribarne, Leandro Gómez y Florencia Rodríguez.

El encuentro se inscribe en el proceso de elaboración de un programa formativo que estará abierto a todo público y cuya presentación oficial está prevista para los próximos días. La iniciativa busca consolidar una oferta educativa que combine actividad física, formación técnica y aprovechamiento responsable del entorno natural.

Según se informó desde el Gobierno de Salto, el objetivo central es fomentar la práctica deportiva y la adopción de hábitos saludables, incorporando además una mirada ambiental y territorial. En ese marco, el río Uruguay será el eje principal del proyecto, concebido como un espacio de integración social, cultural y recreativa.

Desde la Intendencia se subrayó la importancia de generar instancias de formación que articulen educación, deporte y territorio, poniendo en valor los recursos naturales del departamento. Asimismo, se destacó que esta propuesta permitirá ampliar el acceso de la población a actividades náuticas y contribuir al fortalecimiento de la identidad local y al desarrollo turístico.

