Salto impulsa la agroecología y la horticultura familiar en Colonia 18 de Julio

El Gobierno de Salto avanza en una estrategia territorial para fortalecer la agroecología y la horticultura familiar. Según se informó desde la propia administración, el 9 de diciembre se realizó una instancia de intercambio entre la Dirección de Descentralización, el Área de Innovación y Desarrollo y la Sociedad Fomento Rural (SFR) de Colonia 18 de Julio, con el objetivo de conocer la evolución del grupo en su proceso de transición agroecológica y valorar posibles apoyos futuros.

El director de Descentralización, Daniel Galliazzi, señaló que para el Gobierno “es muy importante estar cerca de las organizaciones del interior y escuchar lo que viene pasando en el territorio”, destacando que en Colonia 18 de Julio “hay un grupo que hace años viene trabajando serio, probando cosas nuevas y cuidando la producción y la salud de las familias”.

Durante la reunión, las familias productoras repasaron el trabajo realizado en los últimos tres años en el marco del proyecto Innova Ecovida, implementado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) con el apoyo de la Facultad de Agronomía de la Udelar. La iniciativa acompaña a horticultores de Colonia 18 de Julio, San Antonio (Canelones) y Cololó (Soriano) en la adopción de buenas prácticas para la transición agroecológica, mediante capacitación, asistencia técnica y procesos de co-innovación que abarcan el manejo del suelo y el agua, la gestión de semillas, la protección de cultivos y la planificación predial.

Por su parte, el coordinador de Innovación y Desarrollo, Pablo Da Cunda, afirmó que estos procesos “agregan más valor a los mismos productos, abren oportunidades comerciales y, al mismo tiempo, mejoran la salud de quienes producen y de quienes consumen, al reducir el uso de agroquímicos”. A su entender, no se trata solo de un cambio técnico, sino de “una estrategia de desarrollo productivo e innovación para el interior del departamento”.

La instancia permitió revisar herramientas y programas disponibles desde el Gobierno de Salto y otras instituciones para reforzar este tipo de experiencias que integran agricultura familiar, innovación y cuidado ambiental. El equipo departamental expresó su voluntad de continuar acompañando la labor de la SFR de Colonia 18 de Julio y de las organizaciones que integran el sistema de fomento rural.

