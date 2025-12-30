Salto impulsa el Sistema de Información y Monitoreo para mejorar la gestión de residuos con datos y economía circular

Secretaría de Salud Ambiental impulsa un nuevo sistema de datos para mejorar la gestión de residuos y tomar decisiones con evidencia

Como informaramos en la oportunidad, el Gobierno de Salto a traves de la Secretaria de Salud Ambiental a cargo de Pablo Alves Menoni, participa del proyecto GIREC (Proyecto Gestion Integral de Residuos y Economia Circular) que busca fortalecer las lineas de acción en gestión de residuos.

Un paso importante que propone el proyecto es aplicar el SIM, el Sistema de Información y Monitoreo para la Gestión de Residuos.

Pablo Alves en dialogo con EL PUEBLO, confirmó que la Intendencia se encamina a aplicar este sistema en nuestro departamento, para el cual ,entre otras gestiones, se debe definir quien será la persona a cargo del mismo, ya que debe estar bien informada en el tema.

«El SIM es un sistema que tiene 13 indicadores que uno va completando con datos, que te pregunta, por ejemplo, cuánta basura se saca por día, qué destino tiene, entre otros. Entonces es un sistema que cuando vos tenés alguna duda, él te va aconsejando en base a los propios datos que vos señalaste», dijo Alves.

Pero agregó que «el periodo pasado el SIM tenía 13 indicadores y ahora para este periodo pasa 130 indicadores. Entonces es lo que te da la herramienta para tomar una decisión en base a datos analizados estadísticamente y que vos mismo fuiste rellenando con el objetivo de poner en práctica los mecanismos que el grupo propone»

Al respecto nos brindó más información aportada por los técnicos de GIREC dada la importancia de su aplicación para una mejor gestión de los residuos.

“No se puede mejorar lo que no se mide, y no se puede transformar lo que no se conoce”. Bajo esa premisa se desarrolló el Sistema de Información y Monitoreo para la Gestión de Residuos (SIM), una de las herramientas centrales impulsadas en el marco del proyecto GIREC.

Centralizar información para toma de decisiones

El SIM surge como respuesta a una problemática histórica como la existencia de información dispersa, fragmentada y poco sistematizada en materia de residuos. Datos que estaban en manos de las Intendencias, del Ministerio de Ambiente, de equipos técnicos y operativos de vertederos y rellenos sanitarios, pero que no se encontraban integrados en un único espacio que permitiera analizarlos de forma estratégica. El sistema viene justamente a centralizar esa información y ponerla a disposición de los equipos ambientales y de los tomadores de decisión.

“Gobernar con datos es gobernar con evidencias. El SIM no reemplaza la decisión política, pero la hace mucho más sólida”, explican desde el equipo técnico del proyecto. Contar con información clara permite dejar de discutir opiniones y comenzar a discutir soluciones concretas, optimizando tiempos y recursos. Hoy, datos que antes requerían llamados, correos y consultas a varias áreas, pueden visualizarse “al golpe de vista”.

El desarrollo del SIM no estuvo exento de desafíos. Coincidió con un período de transición de gobiernos departamentales, lo que implicó volver a presentar la herramienta a nuevas autoridades y equipos técnicos. “Fue un aprendizaje mutuo”, señalan, destacando que la información ya existía, pero estaba desordenada. El sistema permitió organizarla, sistematizarla y transformarla en una base sólida para pensar políticas públicas.

Uno de los aspectos más reveladores que dejó el SIM es la heterogeneidad del país en materia de residuos. Existen departamentos grandes con altos volúmenes, otros más pequeños que gestionan menos cantidad, y algunos que sorprenden por el nivel de materiales que logran recuperar. En ese sentido, los datos sobre valorización de residuos resultan impactantes ya que departamentos como Canelones duplican la recuperación de materiales reciclables respecto a Montevideo, con entre 140 y 160 toneladas mensuales frente a unas 80 toneladas.

Estos indicadores permiten identificar buenas prácticas y orientar acciones para retirar materiales del relleno sanitario y reinsertarlos en la cadena de la economía circular. El sistema también brinda información sobre generación de residuos, cobertura de recolección, logística, normativa vigente y capacidad de reciclaje, lo que habilita decisiones estratégicas y no meramente intuitivas. Por ejemplo, redistribuir rutas de recolección cuando se detecta una baja en la cobertura de determinada zona.

Voluntad politica

El SIM tiene además un fuerte componente político. “Es una herramienta, pero si no se utiliza, si no hay apropiación por parte de los equipos departamentales, no sirve”. El gran desafío actual es que las Intendencias se apropien del sistema y lo utilicen como insumo cotidiano para la toma de decisiones. En ese sentido, se destaca que actualmente los equipos están cargando y compartiendo datos, fortaleciendo el funcionamiento del sistema.

La transparencia es otro eje clave. Compartir información permite combatir la informalidad, formalizar rellenos sanitarios, ciclos de vida de materiales y procesos de valorización. Un ejemplo claro es el caso del plástico PET, en Uruguay se recicla solo la mitad de lo que se genera, mientras que una parte se exporta y otra simplemente se desconoce dónde termina. Cuantificar y rastrear esos flujos resulta fundamental para evitar impactos ambientales y mejorar la gestión.

Como reflexión final, desde el proyecto se subraya que el SIM demuestra cómo se entrelazan territorio, ambiente, técnica y política en un objetivo común, pasar de una matriz económica lineal a una circular. Cambiar la lógica de “comprar, usar y tirar” por la de “comprar, usar y reinsertar”. En ese camino, la información se consolida como una aliada fundamental.

