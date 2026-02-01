Salto Grande ofrece visitas nocturnas por luna llena

La propuesta gratuita se realizará el martes 3 de febrero con cupos por horario y requiere inscripción previa.

La Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande anunció una nueva edición de las Visitas Nocturnas a Salto Grande – Edición Luna Llena, una actividad que se viene desarrollando desde hace varios años y que propone conocer el complejo hidroeléctrico fuera del horario habitual.

La experiencia tendrá lugar el martes 3 de febrero de 2026, con tres turnos disponibles: 20.00, 21.00 y 22.00 horas. Durante el recorrido, los visitantes podrán apreciar las iluminaciones especiales del complejo y su entorno natural bajo la luz de la luna llena, una postal poco habitual para quienes suelen recorrer el lugar de día.

Desde Relaciones Públicas se explicó que la propuesta está pensada tanto para quienes visitan Salto Grande por primera vez —ya que permite conocer sus instalaciones desde otra perspectiva— como para quienes ya realizaron la visita tradicional y buscan una alternativa distinta y renovada.

Inscripción e información

La actividad es gratuita, apta para todo público y con inscripción previa obligatoria a través del siguiente enlace:

👉 https://www.saltograndedu.org/booking-calendar/visita-nocturna?referral=service_list_widget

Por consultas, se puede contactar con Relaciones Públicas por WhatsApp al 098 495 974 o al teléfono 4732 7777, internos 3333 / 3331.

Desde la organización se adelantó que esta iniciativa forma parte de una línea de actividades que continuará durante el año, con nuevas ediciones especiales en noches de luna llena que serán comunicadas oportunamente.

