Salto Grande invierte más de 3.6 millones en la modernización del bloque quirúrgico del Hospital Regional Salto



La Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informa que se ha completado con éxito la actualización tecnológica del bloque quirúrgico del Hospital Regional Salto, tras una inversión de $3.646.810 (tres millones seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos diez pesos uruguayos).

A través de un convenio de colaboración con la Comisión de Apoyo al Hospital, el organismo financió la adquisición de dos lámparas cialíticas de tecnología alemana, equipamiento que ya se encuentra plenamente operativo, y un electro bisturí.

Según los informes técnicos proporcionados por la dirección del Hospital Regional Salto, hasta la concreción de este apoyo el centro asistencial enfrentaba importantes limitaciones operativas: de sus cuatro salas de cirugía, solo una contaba con el equipamiento adecuado para intervenciones de alta complejidad. Desde el propio Hospital se informó que la incorporación de las nuevas luces cialíticas permite optimizar de forma inmediata la seguridad de los procedimientos y reducir los tiempos

de espera de los usuarios, al quedar las cuatro salas del bloque quirúrgico plenamente funcionales.

Esta acción se desarrolla bajo la política de responsabilidad socio-ambiental de Salto Grande, orientada a fortalecer la infraestructura de salud pública en su área de influencia. El proceso incluyó un riguroso marco de transparencia donde el uso de los fondos se respalda mediante rendiciones documentales e informes técnicos.

A seis meses del inicio de su gestión, la Delegación del Uruguay reafirma su compromiso con el bienestar de la región, transformando la inversión en avances concretos para la atención sanitaria de la comunidad.

