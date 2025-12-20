Salto Grande consolida la apertura de Energimundo y su nuevo escenario como polos de innovación y cultura

- espacio publicitario -

A seis meses del inicio de su gestión, la Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande presenta un balance positivo sobre la reactivación y puesta en valor de sus activos sociales y educativos. Con la reciente inauguración del escenario al aire libre y el pleno funcionamiento de Energimundo, el organismo concreta una visión estratégica que busca integrar la técnica, la ciencia y la comunidad en un espacio de acceso universal.

Un hito en la gestión: apertura definitiva

La actual administración ha logrado destrabar y poner en marcha un proyecto que la comunidad esperaba desde hace tiempo. La apertura de Energimundo y la inauguración de su escenario al aire libre representan la concreción de una visión que se vio postergada por circunstancias ajenas a su relevancia educativa, pero que hoy es una realidad tangible.

Este espacio ha sido concebido para ser un legado para Salto y el país, trascendiendo administraciones puntuales. Se proyecta como una fuente vital de oportunidades donde las próximas generaciones de técnicos, científicos y docentes podrán desarrollar proyectos de innovación y realizar pasantías, fortaleciendo el vínculo entre el conocimiento y la práctica profesional.

Resultados tangibles y respuesta de la comunidad

La eficacia de este modelo de apertura quedó demostrada recientemente en el marco de «Museos en la Noche», donde más de 600 personas participaron de las actividades propuestas.

El éxito de los Talleres STEAM y las visitas nocturnas a la represa confirman el interés de la población en el desarrollo de la ciencia y el uso responsable de la energía. La presentación de la Kompanía Romanelli con “El truco de Olej” en el escenario demostró la capacidad de Salto Grande para albergar espectáculos de prestigio internacional de forma gratuita y abierta.

Compromiso con la transparencia y el desarrollo

Este balance de gestión refuerza el compromiso de la Delegación del Uruguay con la eficiencia técnica, la probidad y la transparencia. El objetivo central es transformar la infraestructura en un patrimonio colectivo donde el diálogo con la comunidad sea la herramienta principal de vinculación.

«Lo esencial es que hoy estamos listos para aportar al desarrollo tecnológico y cultural de la región. El éxito alcanzado es el resultado de una gestión que pensó en grande y que hoy invita a todos los ciudadanos a apropiarse de este parque y de sus propuestas», señaló el Vicepresidente Nicolás Ururutia.

Próximas actividades

Como parte de esta agenda de funcionamiento continuo, el escenario de Energimundo recibirá este viernes 19 de diciembre a las 20:30 horas el lanzamiento oficial del Nox Film Fest 2026, reafirmando la identidad del espacio como un escenario vivo y al servicio de la cultura.

