Salto Grande cierra el año 2025 con un balance de gestión alineado a los ejes estratégicos del Gobierno Nacional



Al cumplirse los primeros seis meses de la actual administración, la Delegación del Uruguay ante

la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande presenta un balance que consolida un cambio de

rumbo institucional basado en la eficiencia operativa. Este nuevo ciclo se fundamenta en la

implementación del Modelo de Gestión 2025-2030, una hoja de ruta que sintoniza al organismo

con los principios de transparencia, austeridad y descentralización promovidos por el Poder

Ejecutivo.

Transparencia y gestión responsable: consolidación del ingreso por concurso

La Delegación del Uruguay reafirma su compromiso con la gestión responsable al establecer concursos públicos y competitivos como la única vía de acceso al organismo, marcando un quiebre fundamental con el modelo de designaciones directas y discrecionales. Bajo el nuevo Modelo de Gestión, y con la única excepción de la Secretaría de la Delegación (cargo de confianza a término), todos los ingresos se realizan mediante procesos transparentes que garantizan la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del mérito de forma competitiva. En este semestre, se concretaron llamados para 5 puestos de Guardia de Seguridad, 1 Administrativo de la Delegación, 1 Coordinador/a de programa, 1 Encargado/a de Relaciones Públicas y 1 Chofer de Relaciones Públicas. Esta reorientación busca recuperar la credibilidad institucional tras el período 2020-2025, marcado por una alta exposición pública debido a prácticas discrecionales. Dichas acciones incluyeron 35 designaciones directas que motivaron un pronunciamiento del Parlamento Nacional y la renuncia del entonces presidente de la Delegación del Uruguay. En cumplimiento con las directivas parlamentarias de 2023, la Delegación no renovó los vínculos laborales de 15 funcionarios ingresados sin mecanismos de selección públicos durante la gestión previa; respecto a los 11 restantes que adquirieron estabilidad laboral en 2023, no se realizarán actuaciones. Complementariamente, se redujo la dotación de funcionarios de Delegación del

Uruguay pasando de 28 a 17 personas, consolidando una estructura funcional bajo una administración austera y responsable.



Soberanía energética: modernización y compromiso ambiental (RSG)

La meta actual es estabilizar la ejecución del Programa de Renovación (RSG), un plan de inversión de USD 960 millones indispensable para asegurar la continuidad operativa del complejo. Durante el XI Congreso LATAM Renovables, el Dr. Ing. Gonzalo Casaravilla destacó que este plan representa una verdadera «refundación» del Complejo Hidroeléctrico.

La gestión busca mitigar un retraso heredado de aproximadamente dos años, alcanzando en 2025 hitos críticos: la digitalización total de los Sistemas de Regulación de Velocidad de las 14 unidades generadoras, la renovación de los sistemas de control de las cuatro subestaciones de 500 kV, la instalación de fibra óptica (OPWG) en el cuadrilátero de líneas de transmisión y la renovación de componentes en las compuertas de los vertederos y grúas pórtico. Con el 99,06% de los fondos de la Etapa I ya ejecutados, se inicia la Etapa II A. Entre sus componentes se destaca el Plan de Protección de Costas en la desembocadura del arroyo San Antonio, obra clave para la mitigación de la erosión y la preservación del ecosistema ribereño que se abordará durante el período de estiaje del río Uruguay.

Descentralización, infraestructura urbana y desarrollo productivo

El organismo impulsó el Centro Conecta Salto, espacio que sumó la articulación del trabajo conjunto entre socios estratégicos como el MIEM, MEC, LATU, ANDE, INACOOP, INEFOP y la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande (FDRSG), facilitando el acceso local a herramientas de desarrollo. En apoyo al sector citrícola, se suscribió un convenio de prevención del HLB (Huanglongbing) con el INIA, el MGAP y Upefruy. El acuerdo busca mitigar el impacto de esta enfermedad en los cítricos, salvaguardando la sanidad productiva y el potencial exportador regional. En esta misma línea, al finalizar el año 2025, culminó la concesión de la Administración Nacional de Puertos (ANP) a Salto Grande por el «Espacio Puerto». Entendiendo que la gestión de espacios públicos no es competencia directa del organismo binacional, se resolvió entregar el predio al Gobierno de Salto con todas las mejoras realizadas (equipamiento de baños e instalaciones de juegos infantiles), cuya inversión asciende a aproximadamente USD 150.000. Con esta acción, se reconoce la apropiación ciudadana del lugar y se transfiere la responsabilidad de su mantenimiento a las autoridades departamentales competentes.



Salud: modernización del Hospital Regional Salto y servicios móviles

Se concretó una inversión de UYU 4.100.000 en el Hospital Regional Salto (HRS) para la

adquisición de lámparas cialíticas y un electro-bisturí, recuperando la capacidad operativa de sus

cuatro salas de cirugía. A su vez, se puso nuevamente en funcionamiento el Mamógrafo Móvil a

través de la renovación del convenio interinstitucional, brindando servicios gratuitos de detección

precoz en localidades rurales tras un largo período de inactividad del equipo en dichas

poblaciones.

Ciencia y comunidad: Energimundo y programas educativos

El compromiso educativo alcanzó niveles trascendentales a través de políticas consolidadas. El “Programa Escuelas” impactó en 5.044 alumnos de 281 instituciones de Artigas, Salto y Paysandú mediante el concurso “Cocinando con el Sol”, mientras que el “Programa Educación Media” alcanzó a 2.023 estudiantes bajo la consigna “Cada Acción Cuenta”. Por su parte, Energimundo, el museo de ciencia y tecnología de Salto Grande dedicado a las energías renovables, cerró el año 2025 con 12.285 visitantes. Bajo este enfoque de profesionalización, a través de un convenio entre la FDRS y la UTU se

incorporaron los dos primeros pasantes remunerados para funciones de guía. El museo también se consolidó como referente cultural con la inauguración de su escenario al aire libre y la convocatoria de «Museos en la Noche», evento que reunió a más de 700 personas.



Impacto social y equidad: convenios con AUME y PRODEA

En el eje de gestión humana, la Delegación suscribió un convenio estratégico con la Asociación Uruguaya de Mujeres en Energía (AUME). Este acuerdo busca reducir las brechas de género en el sector, promoviendo el mentoreo y la capacitación técnica para mujeres en áreas de toma de decisiones, reconociendo y trabajando sobre la actual inequidad en la plantilla laboral. Adicionalmente, en materia de bienestar animal y salud ambiental, el organismo financió con UYU 1.600.000 la planta de tratamiento de aguas residuales de PRODEA. Esta obra elimina un foco de riesgo sanitario y protege directamente a la zona de Hipódromo y Colonia Osimani Llerena.



Inversiones regionales para el desarrollo

Al cierre de este ciclo inicial, la Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande reafirma que, mediante la aplicación de su nuevo Modelo de Gestión, se concretarán inversiones estratégicas en Salto y la región. Este proceso garantiza que los recursos generen un beneficio tangible bajo criterios de transparencia técnica y compromiso social, siguiendo las prioridades definidas por cada organismo especializado. La aprobación y ejecución de estos proyectos se sustentan el Sistema de Gestión y Validación derivado de convenios con el MIEM, MSP, MIDES, MEC, la Secretaría Nacional de Deportes, ANDE (junto a INACOOP) y la FDRSG, así como con los gobiernos departamentales de Río

Negro, Paysandú y Artigas, y los municipios de Belén y Constitución. Este marco de cooperación

técnica asegura una articulación efectiva y el cumplimiento de las metas institucionales en el

territorio. La Delegación del ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande ratifica su compromiso de

trabajar de manera responsable y transparente, cuidando y optimizando los recursos del

organismo binacional y promoviendo proyectos que impulsen el desarrollo sostenible e inclusivo

de la región, siempre en cooperación y diálogo con las instituciones y comunidades locales.

