Salto Grande busca coordinador de programa para Uruguay

Salto Grande abrió el Concurso Nº 404 para coordinador/a de programa en la Delegación Uruguay. Postulaciones abiertas hasta el 23 de diciembre de 2025.
Buscamos
COORDINADOR/A DE PROGRAMA PARA
DELEGACIÓN DEL URUGUAY
Concurso Combinado Nº 404
Objetivo del cargo
Organizar y coordinar las actividades vinculadas a los proyectos de relaciones públicas y/o comunicación y vinculación institucional, promoviendo acciones en el equipo respecto a la difusión de la imagen, valores y objetivos del Organismo, con el propósito de interactuar con el medio, creando y fortaleciendo las relaciones con las distintas comunidades y público en general.
Trabajar en Salto Grande
Somos el primer Complejo Hidroeléctrico Binacional de Latinoamérica, referente en la región.
Ofrecemos excelentes condiciones de contratación, formación constante y buen ambiente laboral.
Horario: Rotativos.
Discapacidades: Si postulaste a este concurso y necesitás algún ajuste razonable, describenos tu caso a:
[email protected], mencionando el número de concurso.
Requisitos excluyentes
- Nacionalidad: Uruguaya
- Edad: 45 años
- Formación mínima requerida: Técnico/Terciario universitario (mínimo de dos años) en comunicación, gestión cultural, turismo, medios audiovisuales y/o profesorados en informática, biología, química y/o física, y/o profesorados o tecnicaturas en bellas artes, sociología, antropología y Cs. Sociales.
- Experiencia mínima requerida: Dos años de experiencia comprobable coordinando proyectos, en el rol de responsable, coordinador, encargado o jefe de un programa enfocado en aspectos culturales, ambientales, de desarrollo tecnológico o científico y/o haber sido encargado/jefe de un museo o centro cultural. La experiencia en planificación, gestión, articulación con organizaciones afines a los proyectos y gestión institucional es excluyente.
Importante: Ver requisitos excluyentes completos en Bases del llamado.
Postúlate en nuestro sitio web
SALTO GRANDE – Argentina · Uruguay
Bases y postulación en:
www.saltogrande.org/oportunidades_laborales
Plazo hasta el 23 de diciembre de 2025