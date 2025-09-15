Salto explora hermanamientos con ciudades rumanas para fortalecer vínculos internacionales

- espacio publicitario -

El intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, mantuvo un encuentro en Montevideo con el embajador de Rumania en Uruguay, Radu Mihail Filip, donde se abordaron temas de interés común. La reunión contó también con la presencia de la Cra. Vera Facchín, coordinadora de Cooperación Internacional e Inversiones del Gobierno de Salto.

Durante el diálogo se destacó la posibilidad de avanzar en hermanamientos entre Salto y ciudades rumanas con tradición balnearia. Esta iniciativa abriría nuevas oportunidades de cooperación en materia turística, especialmente en el ámbito termal y de bienestar, una actividad con fuerte arraigo tanto en Salto como en Rumania.

Además, se trataron asuntos vinculados a la horticultura y la citricultura, sectores clave de la producción salteña, así como los desafíos compartidos en la lucha contra las inundaciones. También se planteó la posibilidad de fortalecer intercambios culturales y académicos entre instituciones de ambos países.

El intendente Albisu valoró positivamente este primer acercamiento, destacando que “se trata de un paso importante para seguir construyendo vínculos internacionales que generen oportunidades para el departamento”.