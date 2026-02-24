Salto entra a moverse y el respiro de la sanidad: nadie que no pueda jugar

Con el ánimo por las nubes tras el inicio de la semana ayer lunes, la selección de Salto ya tiene la mira puesta exclusivamente en el Estadio Artigas. El combinado dirigido por Rony Costa se prepara para afrontar el partido de ida por la gran final del Torneo del Litoral Norte, en lo que promete ser un duelo de alta tensión ante el tradicional rival, Paysandú.No es para menos. La historia viene de lejos.

ESTABILIDAD EN EL ONCE INICIAL

La mejor noticia para el cuerpo técnico salteño es la sanidad del plantel. Sin lesionados de entidad, Costa cuenta con todas sus piezas a disposición, lo que le permitiría mantener la base que le ha dado resultados recientemente. Todo indica que Salto saltará al campo con los mismos 11 titulares que vienen de actuar en los últimos dos encuentros, apostando a la continuidad y al funcionamiento colectivo.

ES LA HOJA DE RUTA

Mientras que la «Blanca» de Paysandú tiene previsto reconocer y practicar en el Estadio Artigas recién el miércoles, el seleccionado salteño ha optado por la constancia:

* Entrenamientos: Salto trabajará durante toda la semana en el Estadio Ernesto Dickinson, puliendo aspectos tácticos día tras día.

* El viaje: La delegación tiene previsto partir hacia tierras sanduceras el sábado alrededor de las 14:30 horas, llegando con el tiempo justo para enfocarse en el pitazo inicial.

EL APOYO DE LA GENTE

La fiebre por la selección no se queda solo en la cancha. Ese es el fin. Ya se están programando diversas excursiones para que la hinchada salteña cruce el departamento y haga sentir su aliento en las tribunas del Estadio Artigas. Se espera un marco de público más que saliente para este primer chico de la definición. Dato Clave: La estabilidad del equipo de Rony Costa, sin bajas por lesión, asoma como la principal fortaleza para traerse un buen ojalá viable de Paysandú. Mientras que este equipo aparece en el horizonte: Sánchez; De los Santos, Junior Rodríguez, Richard Rodríguez, Cáceres; Gómez, Batista, Tabárez, Rivero; Vargas y Arbiza. Inamovible los 11. Esa parece ser la idea….y no otra.

- espacio publicitario -

La historia anda contando: Collares, Finozzi, primero en el 1922 y un revés letal de 0-6

Hasta los enfrentamientos más recientes (incluyendo el inicio de 2026), el historial favorece ligeramente a Paysandú, aunque la paridad es la regla:

* Partidos jugados: Aproximadamente 145.

* Victorias de Paysandú: 59

* Victorias de Salto: 45

* Empates: ~41

DESDE ESE AYER

Ambos son «pesos pesados» de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). ¿Qué duda puede caber?

Paysandú: 7 (Último en 2019)

Salto: 3. (1979, 2015 y 2020) | Más de 15

Salto ha tenido un predominio reciente en el Regional Litoral Norte, coronándose campeón en 2024 y 2025, muchas veces definiendo directamente contra Paysandú.

….Y AQUEL PRIMER PARTIDO

El primer duelo: se jugó el 8 de octubre de 1922, con victoria de Paysandú 1-0.

* Máximos Goleadores:

* Luis Collares (Paysandú): Es el máximo artillero histórico del clásico con 12 goles.

* Walter Finozzi (Salto): Es el máximo anotador salteño con 9 goles.

* Goleada histórica: El resultado más abultado fue un 6-0 a favor de Paysandú el 30 de enero de 1988.

* El empate con más goles: Un vibrante 4-4 en el Estadio Ernesto Dickinson en diciembre de 1992.

La hora del Fútbol Sala: Ceibal y Cerro, los factores dominantes

Pasó la nueva fecha en la Liga Salteña de Fútbol Sala. Tras los juegos disputados, la punta en manos de Ceibal a nivel de la Divisional «A», mientras Cerro surge como puntero exclusivo en la Divisional «B». Campeonato Salteño de Primera División.

Campeonato Salteño – Resultados y Tablas

🔵 Divisional A

8ª Fecha – 1ª Rueda

📊 Resultados

Partido Resultado Tigre vs Universitario 7 – 6 Ceibal vs Ferro Carril 7 – 4 Parque Solari vs Sol de América 11 – 3 Rowing vs Arsenal 9 – 8 Almagro vs Sub 21 7 – 2

📈 Tabla de Posiciones – Divisional A

Pos. Equipo Puntos 1 Ceibal 17 2 Tigre 16 3 Almagro 13 4 Salto Rowing 12 5 Universitario 12 6 Arsenal 12 7 Sub 21 10 8 Ferro Carril 9 9 Parque Solari 4 10 Sud América 0

🔶 Divisional B

9ª Fecha – 1ª Rueda

📊 Resultados

Partido Resultado Cerro vs Huracán 10 – 8 Barcelona vs Paso del Bote 11 – 5 Palomar vs Juventus 8 – 4 CAAS vs Fénix 5 – 3 Barrio Artigas vs River Plate 9 – 2

📈 Tabla de Posiciones – Divisional B

Pos. Equipo Puntos 1 Cerro 21 2 Palomar 18 3 Barrio Artigas 16 4 Fénix 14 5 Huracán 12 6 Albion 12 7 Paso del Bote 12 8 Juventus 10 9 Barcelona 9 10 River Plate 6 11 CAAS 3

En la Divisional A, Ceibal mantiene la cima con mínima ventaja sobre Tigre, mientras que en la Divisional B Cerro consolida su liderazgo y comienza a marcar diferencia en la recta final de la primera rueda.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/mngr