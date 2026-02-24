31.1 C
Salto
martes, febrero 24, 2026

Salto entra a moverse y el respiro de la sanidad: nadie que no pueda jugar

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
52
Tiempo de lectura: 3 min.

Con el ánimo por las nubes tras el inicio de la semana ayer lunes, la selección de Salto ya tiene la mira puesta exclusivamente en el Estadio Artigas. El combinado dirigido por Rony Costa se prepara para afrontar el partido de ida por la gran final del Torneo del Litoral Norte, en lo que promete ser un duelo de alta tensión ante el tradicional rival, Paysandú.No es para menos. La historia viene de lejos.

ESTABILIDAD EN EL ONCE INICIAL
La mejor noticia para el cuerpo técnico salteño es la sanidad del plantel. Sin lesionados de entidad, Costa cuenta con todas sus piezas a disposición, lo que le permitiría mantener la base que le ha dado  resultados recientemente. Todo indica que Salto saltará al campo con los mismos 11 titulares que vienen de actuar en los últimos dos encuentros, apostando a la continuidad y al funcionamiento colectivo.
ES LA HOJA DE RUTA
Mientras que la «Blanca» de Paysandú tiene previsto reconocer y practicar en el Estadio Artigas recién el miércoles, el seleccionado salteño ha optado por la constancia:
* Entrenamientos: Salto trabajará durante toda la semana en el Estadio Ernesto Dickinson, puliendo aspectos tácticos día tras día.
* El viaje: La delegación tiene previsto partir hacia tierras sanduceras el sábado alrededor de las 14:30 horas,  llegando con el tiempo justo para enfocarse en el pitazo inicial.

EL APOYO DE LA GENTE
La fiebre por la selección no se queda solo en la cancha.  Ese es el fin. Ya se están programando diversas excursiones para que la hinchada salteña cruce el departamento y haga sentir su aliento en las tribunas del Estadio Artigas. Se espera un marco de público más que saliente para este primer chico de la definición. Dato Clave: La estabilidad del equipo de Rony Costa, sin bajas por lesión, asoma como la principal fortaleza para traerse un buen ojalá viable de Paysandú. Mientras que este equipo aparece en el horizonte: Sánchez; De los Santos, Junior Rodríguez, Richard Rodríguez, Cáceres; Gómez, Batista, Tabárez, Rivero; Vargas y Arbiza. Inamovible los 11. Esa parece ser la idea….y no otra.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

La historia anda contando: Collares, Finozzi, primero en el 1922 y un revés letal de 0-6

Hasta los enfrentamientos más recientes (incluyendo el inicio de 2026), el historial favorece ligeramente a Paysandú, aunque la paridad es la regla:
* Partidos jugados: Aproximadamente 145.
* Victorias de Paysandú: 59
* Victorias de Salto: 45
* Empates: ~41
DESDE ESE AYER
Ambos son «pesos pesados» de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). ¿Qué duda puede caber?
Paysandú: 7 (Último en 2019) 
Salto: 3. (1979, 2015 y 2020) | Más de 15 
Salto ha tenido un predominio reciente en el Regional Litoral Norte, coronándose campeón en 2024 y 2025, muchas veces definiendo directamente contra Paysandú.

….Y AQUEL PRIMER PARTIDO

 El primer duelo: se jugó el 8 de octubre de 1922, con victoria de Paysandú 1-0.
* Máximos Goleadores:
   * Luis Collares (Paysandú): Es el máximo artillero histórico del clásico con 12 goles.
   * Walter Finozzi (Salto): Es el máximo anotador salteño con 9 goles.
* Goleada histórica: El resultado más abultado fue un 6-0 a favor de Paysandú el 30 de enero de 1988.
* El empate con más goles: Un vibrante 4-4 en el Estadio Ernesto Dickinson en diciembre de 1992.

La hora del Fútbol Sala: Ceibal y Cerro, los factores dominantes

Pasó la nueva fecha en la Liga Salteña de Fútbol Sala. Tras los juegos disputados, la punta en manos de Ceibal a nivel de la Divisional «A», mientras Cerro surge como puntero exclusivo en la Divisional «B». Campeonato Salteño de Primera División.

Campeonato Salteño – Resultados y Tablas

🔵 Divisional A

8ª Fecha – 1ª Rueda

📊 Resultados

PartidoResultado
Tigre vs Universitario7 – 6
Ceibal vs Ferro Carril7 – 4
Parque Solari vs Sol de América11 – 3
Rowing vs Arsenal9 – 8
Almagro vs Sub 217 – 2

📈 Tabla de Posiciones – Divisional A

Pos.EquipoPuntos
1Ceibal17
2Tigre16
3Almagro13
4Salto Rowing12
5Universitario12
6Arsenal12
7Sub 2110
8Ferro Carril9
9Parque Solari4
10Sud América0

🔶 Divisional B

9ª Fecha – 1ª Rueda

📊 Resultados

PartidoResultado
Cerro vs Huracán10 – 8
Barcelona vs Paso del Bote11 – 5
Palomar vs Juventus8 – 4
CAAS vs Fénix5 – 3
Barrio Artigas vs River Plate9 – 2

📈 Tabla de Posiciones – Divisional B

Pos.EquipoPuntos
1Cerro21
2Palomar18
3Barrio Artigas16
4Fénix14
5Huracán12
6Albion12
7Paso del Bote12
8Juventus10
9Barcelona9
10River Plate6
11CAAS3

En la Divisional A, Ceibal mantiene la cima con mínima ventaja sobre Tigre, mientras que en la Divisional B Cerro consolida su liderazgo y comienza a marcar diferencia en la recta final de la primera rueda.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/mngr

Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal