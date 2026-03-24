Salto en Semifinales: operación Río Negro en marcha

Batista y Tabáres: la doble duda; ¿Agustín Custodio entre los 11?

Tras sellar su clasificación, el seleccionado salteño retomó los entrenamientos en el Parque Dickinson. El clima es de optimismo, pero también de cautela médica, ya que el cuerpo técnico liderado por Rony Costa trabajará contrarreloj para definir el once inicial que buscará dar el primer golpe en casa.

La atención está centrada igualmente en la sanidad, más allá de cuestiones del juego propio. Las alarmas se encendieron debido a las complicaciones físicas de Matías Batista (foto) y Paolo Tabárez. Las lesiones en los dos. En el caso del «Lolo» Tabáres se acentuaban los exámenes. No se descartaba un esguince de rodilla. Ante la posible baja de Batista, crece con fuerza la opción de Agustín Custodio, quien se perfila como el sustituto natural para mantener el equilibrio en el equipo. Por ahora es prematuro para invocar posibilidades y nombres, pero el hecho es que las primeras señales no faltan.

RATIFICACIONES Y ESTRATEGIA

A pesar de las dudas por lesión, hay certezas en la pizarra de Rony.

El DT ratificaría a Agustín Alvez Da Silva dentro de la formación titular, valorando su despliegue y lo que aporta al esquema táctico.

Desde este lunes, el Cuerpo Técnico ha intensificado el análisis de Río Negro. Se busca desmenuzar las virtudes y, sobre todo, las falencias defensivas del rival para explotarlas en el Dickinson.

Para aceitar piezas, este miércoles se disputaría un partido amistoso frente a Tigre, clave para probar el rendimiento de quienes asuman la titularidad ante las bajas.

«COMO EN CASA, EN NINGÚN LADO»

A diferencia de otras instancias o cuando toca viajar, el plantel no realizará concentración previa. La decisión busca mantener la rutina: evitar el estrés de los cambios de hábito en los jugadores.

Aprovechar la comodidad de la localía para que el futbolista llegue relajado y enfocado. Hoy martes, para la segunda sesión en la semana y a la espera de la confirmación: si el partido de ida en el Dickinson es el sábado o domingo. Por lo demás, la potenciada credibilidad en este Salto de la búsqueda campeona. Ser uno más entre los cuatro, no es cosa menor. A esta instancia, claramente, no se llega en paracaídas.

Rony, el DT…»ganar aunque sea por medio gol»: «Construimos bien, pero hay que enderezar la eficacia»

(Foto: Vicente Massarino, EL PUEBLO)



Los 10 partidos jugados por Salto. Solo una derrota. Y un aspecto al que no le falta validez: en el Dickinson, siempre ha ganado. De última, el 2 a 0 a Zona Oeste. La noche del avance reportado a semifinales del Campeonato del Interior. A la obra le faltan los capítulos claves. Los que vienen. Para Rony Costa, el equipo ha logrado establecer una identidad clara en el campo, pero la falta de puntería ha condicionado los resultados. «Lo que es posible corregir, que se corrija». Es una manera de admitir que la generación de fútbol no siempre se traduce en el registro final. «Construimos bien, pero hay que enderezar la eficacia. No definimos en la medida que creamos, y en estas instancias, esa es la diferencia clave». El hecho es ese: el DT no cae en el simplismo de alguna excusa a mano. Después de todo, desde la autocrítica, la opción de evoluciones. No cabe otra.



DESDE LA CREENCIA

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La verdad es una: con Rony Guzmán Costa el mensaje suele ser de autoridad. Para el entrenador, el Dickinson debe ser un bastión donde no se concedan ventajas. «De local, no hay que dudar«, subrayando que la victoria es el único camino, sin importar la diferencia: «Ganar, aunque sea por medio gol».

Pese a los momentos de incertidumbre que pueden generar los resultados ajustados, el respaldo hacia los futbolistas de la categoría Mayores es total: «Nunca dejé de creer en este grupo».

La planificación para el próximo cruce ya está en marcha. El cuerpo técnico ha iniciado un estudio exhaustivo del rival de turno, buscando explotar cada detalle reglamentario y deportivo.

«Comenzamos a conocer virtudes y defectos de Río Negro y tener la información de primera mano es siempre posible y fundamental para lo que viene».

¿Sistema VAR en los partidos semifinales?

En semifinales y finales de la 22° Copa Nacional de Selecciones en categoría de Mayores, se estaría implementando un sistema similar al VAR, en concreto se trata de Video Soporte de Fútbol (FVS, por su siglas en inglés). El sistema se limita a los «ERRORES CLAROS, OBVIOS Y MANIFIESTOS» Y LOS «INCIDENTES GRAVES INADVERTIDOS» EN SITUACIONES DE GOL/NO GOL, PENAL/NO PENAL O TARJETA ROJA DIRECTA (NO SEGUNDA AMONESTACIÓN).

No sirve para comprobar posiciones adelantadas porque no traza líneas como lo hace el “VAR TRADICIONAL”, o el que conocemos a través del fútbol profesional en nuestro país.

El Consejo Técnico Sector Árbitros de OFI, había estado supervisando la implementación de este sistema en Soriano y ya está pactado con las productoras televisivas aplicarlo en semifinales y finales de la 22° Copa Nacional de Clubes en Categoría Absoluta. Mañana miércoles 25 de marzo seguramente se estará realizando una jornada de instrucción por parte del Consejo Técnico Sector Árbitros a los entrenadores, capitanes de los equipos que van a disputar semifinales como también a los árbitros designados para estos partidos.

Aquel Río Negro de 1985 ganando en Salto

Fue el partido final de las series (así se jugaba el Campeonato del Litoral), entre Río Negro y Artigas. Resolvieron en terreno neutral, en este caso en el Parque Ernesto Dickinson. 90′ de juego, más tiempo suplementario, el arbitraje de Deolindo «Chato» Miquelarena y la imposición de los fraybentinos. En aquella noche, los albicelestes alistaron a Arbiza, Miguel Cerrilla y Carlos Mazanti; Azurica, Cóceres y Giacone; Julio Zoppi, Gonzalo Onetto, Jorge «Abuelo» Mendiondo, Eduardo Soria y Sergio Soria. Artigas tenía la base de Walter Favale, Dilván Martínez, Nito de Lima, Walter «Galo» Lima, Arregín, Madama, Quevedo…fue un partidazo y Río Negro se quedó con el boleto en mano, para avanzar a la final ante Salto. El Campeòn sería Río Negro y a Salto lo orientaba Wáshington Luis «Pata» Izaguirre.

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