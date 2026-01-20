Salto en Rivera: a las 19 hs y 21.15′

La confirmación surgió ayer a la tarde y proveniente de la liga de Fútbol de Rivera desde el momento que se trata de los horarios de los partidos que se jugarán el sábado 24 de enero, por la tercera fecha del Campeonato del Litoral Norte.

Salto será visitante por segunda vez consecutiva, haciéndolo en el Estadio «Atilio Paiva Olivera». El partido de la Sub 18 desde la hora 19′ mientras que los mayores a las 21.15′.

Mientras la Sub 18 de Salto tentará ratificar propiedades luego de la victoria 2 a 1 en Tacuarembó, a cuenta del equipo en manos de Rony Costa, el objetivo de la primera imposición, tras el empate 1 a 1. Hoy martes, los dos combinados vuelven a entrenar. Mañana miércoles en tanto, será el día en que el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior, se pronuncie con respecto a las ternas en cada caso.

Del ascenso de Tigre a la asamblea de hoy

Tigre fue el segundo equipo en alcanzar el ascenso de la C a la B. Por lo tanto, no es deportivamente un año más para la entidad del Barrio Cien Manzanas.

El fin de consolidar la nueva imagen pretendida y lo de esta noche en la sede desde la hora 20.30′, no es una instancia más. Acaso, clave de cara al futuro. Será la asamblea anual ordinaria, con recepción de listas, informe general de la institución y la elección de Comisión Directiva para el año 2026.

El primer llamado se producirá a la hora 20.30′ y el segundo a la hora 21. De acuerdo a la comunicación transmitida desde Tigre Fútbol Club, «se solicita la presencia de todos, con el fin de confirmar y dar a conocer la directiva para el año 2026″. Tigre Fútbol Club nació a su vida deportiva y social el 22 de agosto de 1950.



El «latigazo» en la rodilla

(Toma gráfica: diario El País de Montevideo)

El diagnóstico inicial marcó un esguince de rodilla y el deseo de todo Peñarol es que dicha lesión se confirme con la resonancia. De ser así, el tiempo de recuperación sería de aproximadamente un mes. Sin embargo, el temor por algo más grave está latente, impulsado por la desolación con la que el jugador se retiró de la cancha y por la fuerza con la que se dio la incidencia en el partido. Pero, de todas formas, desde el club se mantienen optimistas de que la Joya, quien fue un pedido expreso de Aguirre para reforzar la delantera este 2026, pueda volver a brillar en poco tiempo.

Lunes de máxima expectativa por conocer los detalles de la lesión que obligó a Abel Hernández dejar la cancha a los siete minutos del encuentro ante River Plate, el pasado sábado, por la Serie Río de La Plata 2026. El artillero de 35 años, que cumplió el deseo de regresar al club de sus amores luego de un año espectacular en Liverpool —tanto en lo físico como en lo deportivo—, se realizará una resonancia magnética en la tarde, luego de dejar que la rodilla desinflamara, y allí se conocerá la entidad específica de la lesión.

Todo sucedió en una jugada desafortunada con el arquero millonario, Santiago Beltrán, con quien quedó mano a mano tras un error defensivo del equipo de Marcelo Gallardo y ambos trancaron al disputar la pelota. El fuerte impacto, si bien fue en el tobillo de la “Joya”, generó un “latigazo” en su rodilla izquierda y enseguida provocó que quedara desplomado y lleno de preocupación. Casi de forma inmediata, desde el césped, el rostro de angustia de Hernández se hizo visible.

Con este arquero siempre pasa algo

Durante la previa al duelo ante River, Diego Aguirre comunicó que el arquero para dicho partido sería Washington Aguerre, en su regreso al club. Sin embargo, quien finalmente custodió el arco fue el otro flamante guardameta de Peñarol, Sebastián Britos. El cambio fue sorpresivo y el motivo inesperado, ya que no fue por cuestiones deportivas, sino contractuales.

Como se dio a conocer a raíz de la noticia, si bien Aguerre ya firmó su contrato que lo une al club y que lo habilita para jugar en Peñarol, aún restaban firmarse otros documentos y cláusulas vinculadas a cuestiones económicas, los cuales fueron rechazados por el secretario general de la institución, Rodolfo Catino, según su propia confirmación.

Esto produjo que el arquero abandonara la concentración del equipo, así como los entrenamientos, y que no viajó a Maldonado para jugar ante River. Hasta que el asunto no se solucione, el futbolista de 32 años no regresará a Los Aromos, de acuerdo al apunte de Tenfield.com.

