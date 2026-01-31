“Salto en Bote”: impulso a los deportes náuticos y apertura de oportunidades para los adolescentes

Apostando al futuro, Salto en Bote tuvo su primera edición

Salto en Bote impulsa los deportes náuticos en Salto, acercándose a adolescentes y generando inclusión, formación deportiva y vínculo con el río.

Con el objetivo de fomentar el deporte náutico y acercar nuevas experiencias a jóvenes de la ciudad, se puso en marcha en Salto el proyecto “Salto en Bote”, una iniciativa presentada ante la Secretaría Nacional del Deporte y desarrollada en conjunto entre Plaza de Deportes N.º 2 Dos Naciones y el Salto Rowing Club.

El proyecto está dirigido a adolescentes de entre 11 y 16 años, brindándoles la posibilidad de conocer y experimentar distintas modalidades de embarcaciones náuticas en un entorno controlado y formativo. La propuesta busca no solo generar un primer contacto con el deporte, sino también detectar condiciones y afinidad en aquellos jóvenes que puedan proyectarse a futuro dentro del remo.

Actualmente, 19 adolescentes participan activamente de esta iniciativa, que se desarrolla los martes y jueves de 15:30 a 17:30 horas, utilizando las instalaciones y las planadas del Salto Rowing Club, a orillas del río Uruguay. Allí, los participantes tienen la oportunidad de familiarizarse con el medio acuático, aprender nociones básicas de navegación y disfrutar de una actividad deportiva que combina técnica, coordinación y trabajo en equipo.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su enfoque a largo plazo. Aquellos jóvenes que demuestren interés, compromiso y aptitudes podrán, en el futuro, acceder a becas y continuar su formación dentro del Salto Rowing Club, integrándose de manera más formal a la disciplina del remo. De esta forma, “Salto en Bote” no solo cumple un rol recreativo, sino que también se transforma en una verdadera herramienta de inclusión y desarrollo deportivo.

La iniciativa es el resultado de un trabajo articulado entre la Secretaría Nacional del Deporte y el Salto Rowing Club, canalizado a través de Plaza de Deportes N.º 2 Dos Naciones, reafirmando la importancia de la cooperación institucional para generar propuestas que impacten positivamente en la comunidad.

“Salto en Bote” se presenta así como un proyecto que promueve hábitos saludables, amplía el acceso al deporte y fortalece el vínculo de los jóvenes con el río, uno de los principales escenarios naturales de la ciudad. Una apuesta al presente y al futuro del deporte náutico salteño.

