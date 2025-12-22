Salto empieza a palpitar el Carnaval 2026 con la elección de su Reina

- espacio publicitario -

El Carnaval 2026 empezó a vivirse con fuerza, a la presentación de los conjuntos, ya le siguen los primeros eventos de relevancia.

El calendario oficial ya tiene una fecha que marcará el inicio de la fiesta más popular del departamento.

Será el próximo 24 de enero, donde se llevará a cabo la Elección de la Reina del Carnaval 2026. Un evento que promete brillo, identidad y participación colectiva.

La organización estará a cargo de la reconocida modelo y comunicadora Evangelina Lechini, destacada organizadora de eventos, que supo además representar al departamento en numerosos escenarios y hasta ostentó el título de Miss Salto, llevando el nombre de nuestra tierra con elegancia y compromiso.

Su experiencia y vínculo con el carnaval auguran una propuesta jerarquizada, renovada, inclusiva y de gran nivel.

En ese marco, Lechini mantuvo una reunión con el Intendente de Salto, Carlos Albisu, quien manifestó su respaldo a la iniciativa y destacó la importancia del evento como «parte fundamental de la agenda cultural y turística» del departamento.

Desde la Intendencia de Salto, Albisu valoró el trabajo que se viene llevando adelante para la elección de la Reina del Carnaval, apuntando a una instancia que fortalece la identidad local y potencia la proyección del carnaval salteño.

La convocatoria será abierta y amplia, involucrando a todos los conjuntos de Carnaval del departamento, que tendrán un rol central en una noche pensada para celebrar la diversidad, el talento y la pasión carnavalera que caracteriza a Salto.

Albisu y Lechini acordaron que la Elección de la Reina del Carnaval no sea solo un certamen, sino el puntapié inicial del Carnaval 2026, apostando a consolidar una fiesta que cada año crece en participación, color y alegría.

Con música, comparsas, sonrisas y emoción, Salto volverá a vestirse de Carnaval este 2026, para dar comienzo a una de sus tradiciones más queridas.

El conteo regresivo ya comenzó. El carnaval se siente, se escucha y será coronado en enero.

