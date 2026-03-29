Salto: el objetivo de ganar que no se negocia

Pegar primero y pegar fuerte

Convengamos. El Parque Ernesto Dickinson tiene que jugar su papel. Con el partido fijado para las 21 horas y el arbitraje del sanducero Matías Schneider, el clima futbolero estará en su punto máximo. Salto sabe que en este sistema de definición (puntos primero, diferencia de goles después), la localía es sagrada.El ingreso de Agustín Custodio y Facundo Moreira en la zona media sugiere una intención clara:

* Equilibrio y Recuperación: reforzar el «motor» del equipo para asegurar que la pelota llegue limpia a los de arriba.

* Seguridad Defensiva: evitar que Río Negro logre ese gol de visitante que siempre complica la logística de los partidos de vuelta.

EL PODER DEL FUEGO

La confirmación de Javier Vargas y Agustín Alvez Da Silva en la ofensiva es la apuesta al gol.

* Vargas: Presencia, jerarquía y olfato en el área.

* Alvez Da Silva: Movilidad y desequilibrio para romper líneas.

* El «As» bajo la manga: tener a Nicolás Arbiza en el banco le da al cuerpo técnico una variante de lujo. Si el partido se cierra, el ingreso de un jugador con su lectura y pegada puede ser el factor clave en el segundo tiempo.

TENGAMOS EN CUENTA

No basta con ganar; hay que intentar una diferencia que de aire para la vuelta.

Custodio y Moreira deberán anular el circuito de juego de Río Negro. Tendrán que ser esenciales. Custodio va por Tabáres y Moreira por Gómez.

En semifinales, los errores se pagan caro. Mantener el arco en cero es medio pasaje. |

Salto apuesta a la solidez estructural en el medio para liberar a sus dos delanteros más peligrosos. La consigna es clara: pegar primero y pegar fuerte. Río Negro es un rival de cuidado, pero el Dickinson debe ser una caldera que empuje al equipo hacia esa ventaja necesaria. No queda otra.

Ellos, los de Salto

El primero de los dos escalones pendientes. Es el segundo partido semifinal, teniendo en cuenta que en la víspera se enfrentaban Maldonado y Durazno. Hoy, es el turno de Salto y Río Negro, para jugar en el Parque Dickinson. Los Mayores desde la hora 21 y con la integración resuelta, desde Rony Guzmán Costa. Para el arco: Fernando Nicolás Sánchez. En el sector defensivo: Juan Gabriel de los Santos, Junior Rodríguez, Richard Eduardo Rodríguez, Oscar Nicolás Cáceres (foto). Para la zona de volantes: Facundo. Moreira, Agustín Custodio, Matías Batista, Alan Aranda. Dos en misión ofensiva: Humberto Javier Vargas. Agustín Alvez Da Silva. Para Salto, será el partido número 11 en la nueva secuencia del Campeonato del Interior. Tanto Salto como Río Negro, fueron campeones regionales: Litoral Norte y Litoral. El control del arbitraje a manos de Matías Schneider, con Matías Roa y Luis Ayala, mientras Eris Herrera será el cuarto árbitro. El valor de la entrada será de 300 pesos.

La hora del Video-Arbitraje: ¡Qué lo sepa la historia!

En un hecho histórico y novedoso, la Organización del Fútbol del Interior, en conjunto con el Consejo Técnico de Árbitros y producción de OFI TV, implementarán en las Semifinales y Finales de la 22a Copa Nacional de selecciones, el sistema de soporte de videoarbitraje para el fútbol (Football Video Support por sus siglas en inglés, FVS).

A diferencia del sistema de videoarbitraje «VAR», que se activa automáticamente mediante un árbitro asistente de vídeo, el FVS requiere un desafío por parte del entrenador principal, quien dispondrá de dos de tarjetas para solicitar la impugnación de una decisión tomada en campo por el árbitro central del partido. En caso de que le asista razón a su reclamo, le será devuelta su tarjeta para mantener sus instancias de revisión, caso contrario, perderá la tarjeta utilizada.

El FVS podrá ser utilizado para corregir situaciones en cuatro momentos:

– Gol – No Gol

– Penal – No Penal

– Tarjeta Roja Directa

– Error de Identidad

- espacio publicitario -

Desde el hincha «El arco le queda lejos y el estadio le queda chico»

«A veces el día a día nos cansa, o pensamos que «es un partido más». Pero no. Este domingo a las 21:00 no juega solo un equipo; juega nuestra identidad, nuestra bandera y el orgullo de nuestra tierra en una semifinal de Copa.

¿Por qué tenés que estar ahí?

* El jugador número 12 existe: Ese aliento cuando las piernas pesan, ese grito que empuja a Vargas y Alvez Da Silva al área, ese murmullo que pone nervioso al rival… Ese sos vos.

* La historia no espera: Salto está a dos pasos de la final del Campeonato del Interior.

* Apatía vs. Pasión: La apatía es para los que no sienten los colores. El hincha de verdad sabe que este domingo el Dickinson tiene que ser una caldera donde el rival sienta que el arco le queda lejos y el estadio le queda chico.

«Ganar no es solo meter la pelota en la red; es hacer que el rival sienta que está jugando contra todo un departamento.»

Porque a la final llegamos todos juntos». Lo pienso yo, desde mi condición de hincha de la selección. (Si en EL PUEBLO me publican esta arenga en pro del combinado, la valoración no me faltará.)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/pxd1