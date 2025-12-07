Salto debuta el 17 de enero; el tiempo da y sobra; Tacuarembó el primer rival

-Sábado de resoluciones en el marco de la Confederación del Litoral Norte, sobre todo lo relativo a la forma de disputa y al calendario. Todo definido, con la mira puesta en la próxima edición que se estará iniciando el 10 de enero. Saludable clave para Salto, que dispondrá libre en la primera fecha, razón por la cual debutará el 17 de enero frente a Tacuarembó en el estadio «Ing. Raúl Goyenola».

Las selecciones naranjeras estarán iniciando el ciclo de adecuación en la semana que se inicia, por lo tanto no queda menos que sostenerlo: ese tiempo previo da y sobra para llegar en condiciones de respuesta.

📌 CON EL SISTEMA DE DISPUTA

Una rueda todos contra todos, pasando los cuatro primeros a las semifinales.

En la siguiente fase se juegan las semifinales (A) 1ro vs 4to y (B) 2do vs 3ro. Partidos de IDA (14 de febrero) y VUELTA (21 de febrero). Las finales entre los ganadores de ambas llaves: IDA (28 de febrero) y VUELTA (7 de marzo). Tanto el primero como el segundo estarán clasificándose para la Copa del Interior.

En la edición 2025, Salto supo ser Campeón del Litoral Norte en ambas categorías.

📌 PARTIDO A PARTIDO

El calendario resuelto. Pugna para cinco selecciones. Solo se trata de pasar revista.

📅 𝘗𝘙𝘐𝘔𝘌𝘙𝘈 𝘍𝘌𝘊𝘏𝘈 | 10/01

Paysandú – Rivera

– Artigas – Tacuarembó

– Libre: Salto

📅 𝘚𝘌𝘎𝘜𝘕𝘋𝘈 𝘍𝘌𝘊𝘏𝘈 | 17/01

Paysandú – Artigas

– Tacuarembó – Salto

– Libre: Rivera

📅 𝘛𝘌𝘙𝘊𝘌𝘙𝘈 𝘍𝘌𝘊𝘏𝘈 | 24/01

Tacuarembó – Paysandú

– Rivera – Salto

– Libre: Artigas

📅 𝘊𝘜𝘈𝘙𝘛𝘈 𝘍𝘌𝘊𝘏𝘈 | 31/01

Salto – Paysandú

– Artigas – Rivera

– Libre: Tacuarembó

📅 𝘘𝘜𝘐𝘕𝘛𝘈 𝘍𝘌𝘊𝘏𝘈 | 07/02

Salto – Artigas

– Rivera – Tacuarembó

– Libre: Paysandú

JOAQUÍN GONZÁLEZ. De Salto Uruguay a la selección. Tal como aconteció en la edición pasada, será uno más entre los convocados. Mañana lunes, para revelarse la nómina de los citados por Rony Guzmán Costa. El estreno naranjero, pactado para el 17 de enero frente a Tacuarembó como visitante.

📌 Razón de memoria

En honor de ellos: Freddy Silva y Juan Ramón Silvera

El 21 de octubre de este año, a la edad de 72 años, falleció FREDDY SILVA, acaso uno de los periodistas más referenciales del Interior en los últimos 30 años. Nacido en Rivera, su pluma y su voz serán inolvidables en el tiempo.

El 28 de noviembre, en tanto, la muerte de Juan Ramón Silvera (foto) a los 65 años. Fue jugador y Director Técnico en Paysandú. Campeón del Litoral y del Interior como futbolista en la década de los 80. De última, orientó a Paysandú Fútbol Club en su ascenso a la Segunda División Profesional.

De lo que no hay dudas: la justicia que los torneos de la Confederación rescaten a los dos. El Campeonato en categoría Sub 18 llevará el nombre de Freddy Silva y el de mayores, Juan Ramón Silvera.

📌 Decías, Matías….

«¿No jugar por tres partidos definitorios?»



Es de Universitario, de corazón. Pero además fue Campeón Salteño y del Interior. No se podría discutir el hecho: MATÍAS FLORES es un emblemático de la causa roja. En su cuenta de facebook planteó una reflexión que bien vale la pena compartirla desde EL PUEBLO.

Sobre todo, porque a partir de ese contenido es capaz de surgir más de una derivación analítica. De esas que hacen falta en medio de tanta desinformación o tanto desconocimiento. Hoy domingo, para sumar 14 días con el fútbol de la Divisional «A» sometido a tregua. Establece Matías:

«Capaz yo no logro sacarme la camiseta para ser totalmente objetivo, pero ¿cómo tendría que haber actuado la U? Si Valentín jugaba contra Hindú le iban a protestar porque en los formularios escritos a mano figuraban 5 amarillas. Si no jugaba (como lo hizo) le iban a protestar cuando le saquen la próxima amarilla. ¿Tendría que esperar que COMET cargue la tarjeta? Por lo tanto, ¿no jugar por tres partidos definitorios? Es cuestión de interpretación del reglamento con sentido común y deportividad».

