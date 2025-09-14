Salto: condenas por rapiñas y hurtos, además de múltiples detenidos

La Jefatura de Policía de Salto emitió un informe con varias actuaciones relevantes de las últimas horas, que incluyen condenas, detenciones y procedimientos por distintos hechos delictivos.

Condena por rapiñas reiteradas

La Dirección de Investigaciones logró detener a un hombre de 35 años, vinculado a varios atracos en la ciudad. Tras ser sometido a la Justicia, fue condenado como autor de cuatro delitos de rapiña especialmente agravada en régimen de reiteración real a la pena de siete años de penitenciaría, con descuento del tiempo de detención sufrido.

Hurtos en comercios céntricos

En calle Uruguay, personal policial detuvo a una mujer de 27 años que había sustraído ropa de los locales India y BAS. En su bolso llevaba 12 prendas y además se hallaron etiquetas de artículos dañadas. La Justicia dispuso su condena por tres delitos de hurto en reiteración real a cinco meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba, con obligaciones de residencia, presentación semanal en seccional y servicios comunitarios.

Desacato y violencia familiar

Un hombre fue detenido en calles Varela y Lucas Piriz luego de promover desorden armado con un machete y agredir a efectivos policiales. En otro hecho, en Gaboto y Gautrón, un nieto en estado de ebriedad agredió a su abuelo mientras éste cuidaba de una mujer mayor recién dada de alta hospitalaria; el agresor quedó a disposición de la Comisaría de Violencia Doméstica.

Hurtos y daños

En barrio Arenitas Blancas, una mujer denunció que su expareja ingresó a su vivienda en estado de ebriedad y comenzó a retirar objetos, siendo detenido por la Policía. Además, un hombre fue detenido por dañar la vidriera de una ferretería en estado de ebriedad.

Herido de arma blanca

En calles Florencio Sánchez y 3, un hombre llegó herido pidiendo auxilio, presentando lesiones cortantes en abdomen y brazo. Fue trasladado al hospital, donde se constató que tenía requisitoria pendiente.

.