Salto cerró los Cuartos de Final del Campeonato Uruguayo de Ajedrez

El Club de Ajedrez Salto cerró los Cuartos de Final del Uruguayo de Ajedrez. Álvaro García fue el ganador y hubo tres clasificados a semifinales.

Ganador a Álvaro García, seguido por Adán Ramírez en el segundo lugar y Lucas Texeira en la tercera posición.

El pasado fin de semana finalizó en la ciudad de Salto el torneo de Cuartos de Final del Campeonato Uruguayo de Ajedrez, organizado por el Club de Ajedrez Salto. La competencia marcó el inicio de la actividad oficial de la institución correspondiente al año 2026.

El certamen reunió a 16 jugadores y se disputó bajo el sistema suizo a cinco rondas, ofreciendo un alto nivel de juego a lo largo de toda la competencia y encuentros de gran paridad. Tras completarse las rondas previstas, la clasificación final dejó como ganador a Álvaro García, seguido por Adán Ramírez en el segundo lugar y Lucas Texeira en la tercera posición.

- espacio publicitario -

Los tres primeros clasificados aseguraron su pase a las semifinales del Campeonato Uruguayo de Ajedrez, que se disputarán en la ciudad de Montevideo entre los días 13 y 17 de febrero.

El torneo fue arbitrado por el Árbitro Nacional Julio Andrés Campopiano, oriundo de Paysandú, quien garantizó el correcto desarrollo de la competencia.

Desde el Club de Ajedrez Salto se destacó el compromiso y la participación de los jugadores, reafirmando la intención de continuar promoviendo el ajedrez y la actividad deportiva en la ciudad. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 099 194 137 o seguir las novedades en Instagram @ajedrezensalto.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/0ayu