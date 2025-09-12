Salto Campeón del Interior, Fernando Díaz, Luzmila Silva y el fair play

- espacio publicitario -

El copamiento «naranjero»

En la Sala Bellas Artes del Crystal Tower Hotel, se realizó la primera gala del Fútbol Femenino de OFI, que dio el puntapié inicial a la 2ª Copa Nacional de Selecciones Femenina Mayores y la 1ª Copa del Interior de Selecciones Femenina Sub 14 (8º campeonato consecutivo sumando los siete anteriores a nivel de clubes).

Además, se realizó la premiación de la Copa Nacional de Selecciones Femenina Mayores 2024 y Copa del Interior de Selecciones Femenina Sub 16 2025.

🏆 Premiaciones

Categoría Distinción Ganadores Valla menos vencida Mayores San José Sub 16 Cerro Largo Mejor DT Absoluta Diego Ifrán (Paysandú) Sub 16 Fernando Díaz (Salto) MVP Mayores Brisa Nicheglod (Paysandú) Sub 16 Martina García (San José) Goleadoras Mayores Natalia Arbelo (Paysandú), Cecilia Domenighini (Colonia) Sub 16 Luzmila Silva (Salto) Fair Play Mayores Colonia Sub 16 Salto

👥 Autoridades

El evento contó con la presencia del presidente de la Organización del Fútbol del Interior, Sebastián Sosa, las Sras. Constanza Narancio y Andrea Sabotinsky, en representación de ONU Mujeres, un año más apoyando el desarrollo de la Copa Nacional de Selecciones Femeninas.

También estuvieron presentes el Ejecutivo de OFI, la Comisión de Fútbol Femenino de OFI, consejeros en general, autoridades de AUF, entre otros.

En representación de Salto: la presidenta Iris Rondán, el Director Técnico Fernando Díaz y la goleadora Luzmila Silva, captados en los registros gráficos.

No hay dudas de que se trató de un «copamiento naranjero»: ¡lo fue!

🕊️ Héctor «Chirola» García a los 84 años. Y ahora que se nos fue…

«Nunca tuve idea de cuánto pesaba la camiseta de Ferro»



La noticia golpeó a los hinchas más veteranos de Ferro Carril, que coincidieron: «porque ese sí, el Chirola García era un ferrocarrilero de ley. Ese quería al club. Ese quería la camiseta».

Héctor «Chirola» García fue Campeón con la franja en los años 1967 y 1968. En 1969 se frustró la triple corona, ya que Peñarol del «Lalo» Ibáñez ganó la final por 4 a 3.

Aquellos veteranos lo recuerdan: «era puntero izquierdo y lanzado a velocidad los mataba a todos. Cuando arrancaba, era una topadora y si tenía que definir, definía». En aquella delantera de 1968, Wilson «Bocha» Suárez desnivelaba por derecha, y el equipo tenía como Preparador Físico a Diomedes Ledesma.

⚽ Carrera y legado

Campeón con Ferro Carril .

. Jugó en Tigre , en la Divisional Intermedia (actual «B»). Allí anotó 23 goles en 18 fechas , siendo máximo goleador.

, en la Divisional Intermedia (actual «B»). Allí anotó , siendo máximo goleador. Fue árbitro de fútbol y básquetbol.

Se desempeñó también como portero en distintos eventos deportivos y sociales.

Sobre la camiseta albinegra dijo:

«Nunca tuve idea de cuánto pesaba la camiseta de Ferro Carril. Porque era el peso de tanto título y tanta historia. Si no estabas preparado, esa camiseta te ardía, te quemaba. Si no eras responsable y no aguantabas la historia detrás, esa camiseta no te la podías poner.»

—ELEAZAR JOSÉ SILVA—

📸 El tiempo de aquel 1968…

Este Ferro Carril que llegó a la final del Campeonato Salteño junto a Nacional ganó 3 a 1, siendo uno de los equipos más recordados en la historia albinegra.

Formación

Parados (de izq. a der.): José María Bentancourt (DT), Rubén «Chanchita» Silveira, Clive Pérez, Walter «Gaucho» Cardozo, Juan José «Gato» Figueroa, Roberto «Chueco» Burgos, Ítalo «Corcho» Arrigoni, Ramón Walter Rivas, Héctor Miñoz (kinesiólogo), «Profe» García Da Rosa.

José María Bentancourt (DT), Rubén «Chanchita» Silveira, Clive Pérez, Walter «Gaucho» Cardozo, Juan José «Gato» Figueroa, Roberto «Chueco» Burgos, Ítalo «Corcho» Arrigoni, Ramón Walter Rivas, Héctor Miñoz (kinesiólogo), «Profe» García Da Rosa. Hincados: Wilson «Bocha» Suárez, Carlos Ríos, Juan Izaguirre, Ivo Beltramelli, Héctor «Chirola» García.