Salto avanza en la creación del Banco de Alimentos y Materiales

El Club de Leones Los Azahares, junto al Gobierno de Salto y Concordia, avanza en la creación del Banco de Alimentos y Materiales para fortalecer la ayuda social en Salto.

Facundo Marziotte, Aquiles Mainardi y Carlos Silva, así como integrantes del Club de Leones Salto Los Azahares, junto al ingeniero Eduardo Erbetta, fundador y colaborador del Banco de Alimentos de Paraná filial Concordia.

El proceso de conformación del Banco de Alimentos y Materiales de Salto (BAMS) continúa dando pasos firmes con la realización de la tercera reunión de coordinación y organización, impulsada por el Club de Leones Salto Los Azahares junto al Club de Leones Concordia y el Gobierno de Salto.

El encuentro contó con la participación de los directores Facundo Marziotte, Aquiles Mainardi y Carlos Silva, así como integrantes del Club de Leones Salto Los Azahares, quienes recibieron al ingeniero Eduardo Erbetta, fundador y colaborador del Banco de Alimentos de Paraná filial Concordia. La experiencia de esta institución resulta clave en esta etapa inicial, aportando conocimientos técnicos y organizativos para la puesta en marcha del proyecto en la ciudad.

- espacio publicitario -

Desde el inicio, la iniciativa cuenta con el respaldo del Club de Leones Concordia, cuyos representantes Gabriel Cartagena y Guillermo Pérez participaron activamente de la reunión. También estuvo presente la licenciada Lucía Blanco en representación del Cecoed, fortaleciendo el trabajo articulado con las áreas de Desarrollo Social, Salud e Higiene.

En esta nueva etapa se avanza tanto en la fundación formal del BAMS como en la definición de su normativa interna y estructura organizativa. Además, se concretará una visita al Banco de Alimentos de Paraná filial Concordia para conocer de primera mano su funcionamiento y replicar buenas prácticas en Salto.

Paralelamente, se planifica una próxima instancia de encuentro con empresas locales, que serán actores fundamentales para impulsar este desafío solidario. El objetivo es consolidar una red de colaboración público-privada que permita canalizar alimentos y materiales hacia quienes más lo necesitan.

El Banco de Alimentos y Materiales de Salto se proyecta así como una herramienta clave para fortalecer la asistencia social en la comunidad, promoviendo el trabajo conjunto entre instituciones, Estado y sector privado en favor del bienestar colectivo.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/qabz