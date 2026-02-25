Salto avanza en financiamiento por US$ 60 millones en UI

Tres empresas ofertaron financiamiento de largo plazo para Salto. El proceso sigue con evaluación técnica y podría habilitar fondos hacia fin de año.

Salto recibió tres ofertas para financiamiento de largo plazo

El Gobierno de Salto recibió tres propuestas en el marco del llamado a licitación para obtener financiamiento de largo plazo, por un monto en Unidades Indexadas equivalente a 60 millones de dólares. La administración encabezada por el intendente Carlos Albisu avanzó así en una etapa clave del proceso, tras la apertura formal de las ofertas.

De acuerdo con lo informado, ya fue labrada el acta correspondiente y en las próximas horas se conformará una comisión asesora especial que tendrá a su cargo el análisis técnico y financiero de las propuestas presentadas. Se estima que una parte de los recursos podría comenzar a recibirse hacia el último trimestre del año.

El llamado público dejó en evidencia el interés de operadores financieros nacionales, lo que desde el Ejecutivo departamental se interpreta como una señal de confianza en la capacidad de repago y en las condiciones planteadas por la administración.

Reestructuración de deuda y plan de obras

El mecanismo de financiamiento proyectado permitirá, por un lado, avanzar en la reestructuración del endeudamiento de la Intendencia y, por otro, ejecutar un plan de obras a escala departamental. Según lo previsto, el 55% del total —más de 30 millones de dólares— estará destinado a infraestructura y mejoras en distintos puntos del departamento.

Próximos pasos administrativos

Una vez finalizado el análisis, la comisión asesora elaborará un informe que será puesto a consideración de las empresas participantes, las cuales tendrán un plazo de cinco días para presentar observaciones o conformidad.

Posteriormente, la documentación pasará a resolución del intendente, quien realizará la adjudicación correspondiente ad referéndum del Tribunal de Cuentas. El organismo de contralor deberá estudiar el procedimiento y emitir su dictamen.

Si no se presentan objeciones por parte del Tribunal de Cuentas, el Gobierno de Salto quedará habilitado para notificar a la empresa seleccionada y concretar el financiamiento solicitado.

