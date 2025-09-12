- espacio publicitario -

Primera fecha del campeonato confirmada

A través de las redes sociales y desde la consulta directa con el presidente del Salto Automóvil Club, el 20 y 21 de septiembre se corre la primera fecha del Campeonato SAC. sobre casi la recta final del año, los motores volverán a rugir en competencia oficial en nuestro autódromo.

Serán tres fechas las pactadas para este año, comenzando en el inicio de la primavera. Además, se anuncia la presencia de otros eventos vinculados al automovilismo.

Los trabajos no han tenido paréntesis por lo que se verán las mejoras hechas en todo este tiempo. Hay algunos pilotos salteños que han estado fuera del departamento los que según algunos datos que manejamos pueden volver a la pista.

Categorías invitadas: Karting, Plataformas, Truck Day, Drift y Regularidad.

Comenzó el futbol en Villa Constitución; el domingo se juega la segunda.

Se puso en marcha el campeonato que lleva el nombre de José Luis Barrios, un ex jugador y dirigente de la ‘Villa’. El escenario que alberga estos partidos es el Parque General Rivera; un escenario que está siendo acondicionado para incluso recibir juegos nocturnos después que sean instaladas las torres de iluminación.

Víctor Giménez; presidente con experiencia.

Si hablamos de quien encabeza la liga de Constitución, debemos hacer referencia a una persona que en la liga de Baby Fútbol cumplió con creces. El estadio de futbol infantil lleva el nombre de Obdulio Varela en homenaje al capitán de la selección uruguaya del 1950. Un escenario digno para la competencia de los niños, siendo este orgullo de los pobladores de esta localidad. Víctor Giménez al mando de la liga de menores supo poner a Constitución en la competencia regional y nacional llegando a definiciones en sus categorías.

Ahora el turno para el ex jugador de Espinillar, que tiene por delante un gran desafío en conducir una liga y el anhelo volver a ser parte de OFI. Involucrar nuevamente a los clubes y selecciones de Constitución en el ámbito nacional. De concretarse seria muy productivo para el lugar y la liga.

Los resultados de la primera fecha;

Cadys 2 – Defensor 0

Espinillar 3 – Estrella Roja 2

Centenario 3 – Fénix 0

Con estos resultados esta es la tabla de posiciones;

Centenario 3

Cadys 3

Espinillar 3

Estrella Roja 0

Defensor 0

Fénix 0

Los partidos que se vienen;

La segunda fecha marca un juego que no pasa desapercibido y es considerado un ‘clásico’ en la localidad; Espinillar enfrentará a Cadys, ambos vienen de ganar sus primeros encuentros.

El domingo será una nueva jornada de futbol en el Parque Rivera, los tres partidos que se juegan son los siguientes;

Centenario – Estrella Roja

Defensor – Fénix

Espinillar – Cadys

Liga Agraria; se viene la octava

Con el dominio absoluto de Universal de San Antonio quien está por encima de Independiente, el futbol agrario va camino a su octava jornada en las dos divisionales.

Estas son las posiciones

Divisional A

Universal 12, Independiente 8, 18 de Julio 8, Barrio Albisu 7, Cizaña 7, Defensor de parada Herrería 0.

Divisional B

Corralito 16, Tropezón 9, Daymán 6.

Los partidos que se vienen.

Estadio Juan José Vispo Mari

Domingo 14 de septiembre de 2025

14.50 horas; Cizaña – Defensor de Parada Herrería

Cancha de Independiente

16.00 horas; Independiente Corralito

Cancha de Daymán

16.00 horas; Daymán – 18 de Julio

Estadio Juan José Vispo Mari

18.40; Barrio Albisu – Universal

Libre; Tropezón

Sábado de Boxeo en Almagro

En los salones de Casa de Gobierno, se llevo a cabo el lanzamiento de los combates que promueve la escuela de Boxeo a cargo de Rafael Sosa Pintos.

Locomotora Box, dio anuncio del evento con detalles de lo que será esta gran velada pugilística.

El sábado en la sede del Club Almagro tendremos como pelea de fondo, a Mario Furtado vs Andrés Costa, pelea pactada en peso Welter a 4 asaltos. Fiscaliza este evento C.U.B.P. comicios de boxeo amateur y profesional.

Presencias Destacadas

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el presidente del club, Pablo Catella, coordinador de Deportes de Intendencia de Salto, Dr. Marcelo García Da Rosa, los pugilistas profesionales y el promotor Rafael Sosa Pintos.

El boxeo a través de estas demostraciones pretende volver a lo que fue un tiempo no muy lejano donde en los distintos barrios había una escuela para después competir en aquellos campeonatos donde emergieron varios púgiles, los que fueron figuras destacadas en el plano internacional.

TOMÁS GRANZELLA VUELVE A LA SUPERCARS IBÉRICA

‘Toto’ Granzella ya se encuentra en el viejo continente, concretamente en Valencia; el 13 y 14 setiembre en el circuito Ricardo Tormo de España, a bordo del Mercedes Benz GT4 del NM Racing volverá a las andanzas buscando seguir en la buena racha que lo tiene como uno de los grandes animadores de estas competencias europeas.