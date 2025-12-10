Salto apuesta al modelo Smart City con nueva alianza tecnológica con Teyma

En una apuesta decisiva por la modernización urbana, la Intendencia de Salto firmó un Acuerdo de Cooperación Tecnológica con la empresa Teyma, que permitirá incorporar herramientas avanzadas para transformar la ciudad bajo el modelo de Smart City (Ciudad Inteligente). La iniciativa apunta a mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la optimización de los servicios públicos y la toma de decisiones basada en datos reales.
Desde la comuna se subraya que este convenio representa el comienzo de una nueva etapa, en la que la planificación urbana se apoyará en evidencia objetiva, permitiendo una gestión más eficiente y transparente. La alianza con Teyma —empresa reconocida por su experiencia en infraestructura y soluciones tecnológicas complejas— habilita el despliegue de un plan por etapas, comenzando con un diagnóstico profundo sobre movilidad y seguridad.
Innovación en marcha: las primeras acciones
La fase inicial del proyecto introduce un conjunto de herramientas tecnológicas diseñadas para comprender y ordenar mejor la dinámica urbana:
- Analítica de tránsito: se instalarán sistemas de visión avanzada que permitirán el conteo vehicular, estudios de flujo y la generación de mapas de calor, insumos clave para planificar mejoras en la movilidad.
- Seguridad y transparencia: el cuerpo inspectivo incorporará cámaras corporales (body cams) para sumar evidencia en los procedimientos, proteger a los funcionarios y reforzar la transparencia institucional.
- Fiscalización inteligente: se desplegarán tecnologías para la medición de velocidad en puntos estratégicos, con el fin de conocer el comportamiento real del tránsito y evaluar futuras intervenciones.
Toda la información recolectada se centralizará en un centro de monitoreo, lo que permitirá a la Intendencia visualizar patrones, anticipar problemas y coordinar acciones de forma más eficaz. Esta primera etapa sienta las bases para una ciudad más ordenada, segura y preparada para incorporar nuevas capas de innovación en el futuro.