Salto albergó la 5ª fecha del Circuito Internacional de Triatlón

Cerca de 250 competidores participaron de una jornada deportiva con fuerte presencia regional e internacional.

Salto fue escenario este sábado 31 de enero de una fecha histórica del Triatlón + Acuatlón Jeep, al albergar la 5ª fecha del Circuito Internacional temporada 2026, organizado por la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas (ACPC). La realización del evento fue posible gracias al trabajo conjunto con el Club Remeros de Salto (CRS) y al apoyo del Gobierno de Salto, a través de la Coordinación de Deportes.

La jornada deportiva reunió a cerca de 250 competidores, entre ellos aproximadamente 150 atletas locales, además de delegaciones provenientes de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, junto a deportistas de distintos puntos del Uruguay. La convocatoria reafirmó el perfil regional e internacional que ha consolidado el circuito en los últimos años.

La largada se realizó a las 17:00 horas desde la costanera del Club Remeros Salto. El circuito incluyó 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo distribuidos en dos vueltas y 5 kilómetros de pedestrismo, con llegada frente al club, sobre la costanera, en un entorno natural que acompañó activamente el desarrollo de la prueba.

El coordinador de Deportes del Gobierno de Salto, Dr. Marcelo García da Rosa, destacó el nivel organizativo y la respuesta del público, subrayando especialmente el acompañamiento durante el tramo de natación. Señaló que integrantes de delegaciones argentinas manifestaron su sorpresa por el despliegue de seguridad y apoyo en el agua, con la presencia de lanchas, kayaks y tablas escoltando a los nadadores, así como por la gran cantidad de personas realizando actividades acuáticas en simultáneo, algo que —según indicaron desde la Federación Argentina— no es habitual en este tipo de competencias.

Tras completar la etapa de natación, los atletas continuaron con el tramo de ciclismo y luego el recorrido de pedestrismo, cerrando una jornada que fue valorada de forma muy positiva tanto por los competidores como por el público presente.

En el marco de la actividad, el Gobierno de Salto realizó un reconocimiento a Walter David de Lima, destacado atleta salteño, en un momento especialmente emotivo que puso en valor su trayectoria deportiva y su aporte al desarrollo del triatlón en el departamento.

