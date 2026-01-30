Salto al Agua inicia con remadas en el río Uruguay

El programa impulsado con apoyo del Gobierno de Salto propone actividades náuticas abiertas para fortalecer el vínculo con el río Uruguay.



Con el respaldo del Gobierno de Salto, este domingo 1.º de febrero se pondrá en marcha el programa “Salto al Agua”, una propuesta que busca recuperar el vínculo cotidiano de la comunidad con el río Uruguay mediante actividades náuticas abiertas a todo público.

Según se informó desde el Ejecutivo departamental, la jornada inaugural tendrá dos momentos centrales. El primero será a las 6:00 de la mañana, con una remada en la zona del Puerto de Salto, pensada como una experiencia colectiva al amanecer. La participación es abierta, con cupos limitados, y quienes deseen sumarse deberán confirmar su lugar al 092 234 033.

La segunda actividad está prevista para las 18:00 horas y se desarrollará en el entorno de Playa Las Cavas. Allí se realizará la Remada Sunset – Luna Llena, una travesía especial que combinará el atardecer con la salida de la luna, aprovechando el paisaje natural del río como escenario.

En ambas instancias estarán presentes grupos locales de SUP y kayak, que acompañarán el inicio de este programa orientado a integrar deporte, recreación y contacto con la naturaleza.

Desde el Gobierno de Salto se destacó que “Salto al Agua” se proyecta como una política sostenida en el tiempo, destinada a promover hábitos saludables, el uso responsable del entorno natural y la apropiación del río Uruguay como espacio de identidad y encuentro para la ciudadanía.

