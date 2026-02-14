Salto al Agua en Playa Las Cavas

Carlos Albisu destacó el impacto deportivo y turístico de “Salto al Agua”, con clases gratuitas de kayak y SUP en Playa Las Cavas para salteños y turistas.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, participó el miércoles en una jornada del programa Salto al Agua, desarrollada en Playa Las Cavas, donde destacó el valor deportivo y turístico de la iniciativa que promueve el vínculo de la comunidad con el río Uruguay.

La propuesta, que comenzó el 1.º de febrero, ofrece clases gratuitas de actividades náuticas para todas las edades. Actualmente cuenta con tablas de stand up paddle (SUP) y kayaks, y prevé incorporar nuevas embarcaciones en las próximas semanas para ampliar la oferta. Quienes deseen participar pueden asistir con equipo propio o utilizar el material proporcionado por la escuela, que incluye tablas, kayaks y chalecos salvavidas.

El equipo de trabajo está integrado por técnicos en deportes náuticos y guardavidas, y dispone de los elementos de seguridad correspondientes, como botiquín y desfibrilador externo automático (DEA). Las actividades se desarrollan en coordinación con Prefectura y cuentan con las habilitaciones necesarias.

Además de la enseñanza técnica, el programa contempla un acompañamiento especial para personas que sienten temor al agua, a través de un proceso progresivo de adaptación antes de embarcarse, priorizando la confianza y la seguridad en cada etapa.

El calendario prevé actividades durante el verano en horarios previos a la puesta del sol, con la intención de mantener clases durante todo el año, adaptando los horarios según la estación. También se proyecta un trabajo conjunto con las escuelas municipales de natación para realizar pruebas de suficiencia y fortalecer la formación integral de los participantes.

Durante la jornada, Albisu subrayó que la iniciativa apunta a que los salteños aprendan y disfruten disciplinas como kayak, canotaje y SUP, en una ciudad que debe aprovechar y respetar su río. Anunció además que la Intendencia gestiona la adquisición de nuevas canoas y tablas para facilitar el acceso a quienes no cuentan con equipamiento propio.

“Creemos que esto es deporte, es salud y también es parte de una oferta más dentro del menú turístico que Salto puede brindar a quienes nos visitan y, por supuesto, a nuestra gente”, expresó el intendente, al remarcar el potencial del río como eje de desarrollo recreativo y turístico para el departamento.

