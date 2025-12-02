Salto acerca trámites de salud a Pueblo Fernández con nueva jornada de expedición de carnés

- espacio publicitario -

En el marco de las recorridas por el interior del departamento, la Intendencia de Salto volvió a acercar el servicio de expedición de carnés de salud a los vecinos de Pueblo Fernández, en el Municipio de Mataojo.

El encargado de los Servicios Generales de Salud e Higiene, Dr. Carlos Silva, informó que durante la jornada se expidieron carnés de salud para conducir —tanto amateur como profesional— y carnés comerciales. La presencia del equipo permitió atender una demanda constante de la zona y facilitar trámites que, de otro modo, requieren un desplazamiento hasta la capital departamental.

La actividad se desarrolló gracias a la coordinación entre Salud e Higiene, la Dirección de Descentralización y la alcaldesa del Municipio de Mataojo, Rosita Moreno. Este trabajo conjunto aseguró una organización eficiente y una atención de calidad para los pobladores.

“El objetivo es llegar todos los meses a cada uno de los municipios, en una muestra clara de descentralización y de la actividad permanente de nuestro equipo de salud”, expresó el Dr. Silva al destacar el compromiso asumido.

Con este servicio, los habitantes del interior acceden a trámites esenciales sin necesidad de trasladarse largas distancias, reforzando la cercanía y el compromiso del Gobierno de Salto con una política de atención equitativa en todo el territorio.

