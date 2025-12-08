Salto abre inscripciones para permisos de venta de pirotecnia de cara a la temporada festiva

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto informó que ya se encuentra habilitado el período de inscripciones para obtener el permiso de comercialización de artículos de pirotecnia, una exigencia indispensable para toda persona o empresa que desee vender este tipo de productos durante la temporada de fin de año. El plazo se extenderá hasta el 20 de diciembre, y la habilitación tendrá validez desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026.

Trámite obligatorio para quienes deseen vender pirotecnia

Desde la Intendencia se recordó que la comercialización de material pirotécnico requiere una autorización previa, que se gestiona mediante expediente en Mesa de Entrada, ubicada en Juan Carlos Gómez 32, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas.

Los interesados deberán presentar la documentación correspondiente, que permite verificar la responsabilidad del puesto de venta, el origen del material y las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

- espacio publicitario -

Documentación requerida

Para iniciar el trámite, se solicita:

Fotocopia de la cédula de identidad de la persona responsable del puesto.

Timbre administrativo por valor de $504 .

. Croquis con la ubicación exacta del puesto de venta.

Permiso del propietario frentista correspondiente.

Certificado del proveedor, acreditando que cuenta con las habilitaciones requeridas.

Certificado emitido por el proveedor de fuegos artificiales, que demuestre habilitaciones otorgadas por Bomberos y el Servicio de Material y Armamento (SMA).

Las autoridades remarcaron que estos requisitos apuntan a garantizar la trazabilidad del material y la seguridad tanto de comerciantes como de consumidores, sobre todo en un período en el que aumenta de forma significativa la demanda de fuegos artificiales.

Temporada regulada y énfasis en la seguridad

Como cada año, la Intendencia busca ordenar la comercialización de pirotecnia y asegurar que todos los puestos habilitados cumplan con las normas básicas de seguridad, almacenamiento y procedencia certificada de los productos.

Desde el Gobierno departamental se recordó que la habilitación es personal e intransferible, y que inspecciones regulares serán parte del operativo de control durante diciembre y los primeros días de enero.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/sxv4