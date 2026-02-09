Salto 5 Artigas 0: La inapelable dimensión

(Registro gráfico: Vicente Massarino, de EL PUEBLO)

Salto fue eso. El de la inapelable dimensión. El del aceptable primer tiempo, con vaivenes, con alguna exposición de dudas. No siempre apto en la construcción. A tal punto que recién en los 33′ de juego, Nicolás Arbiza desvió un remate que pudo ser gol y en los 43′ un impacto de Javier Gómez que plasmó la segunda llegada. Por lo menos ese rescate, ante un Artigas que se fue afiebrando de errores y multiplicando la impotencia general. Bien claros: el partido fue partido más o menos visualizable hasta el segundo gol de Salto, cuando Javier Vargas definió en los 15′ después de aquella apertura inicial por Nicolás Arbiza. Ese segundo gol shockeó a Artigas. Lo desacomodó en todos los rubros posibles. Lo volvió gris, lejano, cargado de apatía. Y en la misma medida Salto empuñó la bandera de más de una distinción. Para que la elaboración fuese la esencial, para que el manejo de las situaciones ofensivas se fuese alterando para evitar la repetición, por lo que el equipo de Rony Costa iría consagrando un desnivel letal. Cuando en los 24′ Alan Aranda fue brisa de talento para ofrecer el repertorio en el área y cambiar esa pelota al segundo palo para el ingreso de Juan De los Santos. Sentencia de 3 a 0. Mientras un hecho no menor: el DT sacó tres volantes titulares y los dos puntas, sin que mermara el control de situación. Desde lo mental a lo táctico. Los que ingresaron capitalizaron la bolada. No entraron de bacanes: entraron y germinaron. Teoría y práctica. Eso fue lo bueno. Artigas fue a buscar y no volvió. Quedó desprotegido, desde la inocencia defensiva y Salto fue acumulando verdades en esos metros finales de la resolución. El cuarto por Javier Alvarez, el quinto por Facundo Moreira y hasta pudo surgir un registro mayor. Por lo menos tres opciones malogradas, con Artigas en medio de su resbaladiza versión. Fue en ese segundo tiempo, el Salto de la inapelable dimensión. El de la lotería ganadora. El que finalmente ganó la serie. El de los 10 puntos sobre 12 posibles. En ninguna materia se fue a examen. Salvó con nota a favor. Fortaleció la ilusión del mañana. Franca, letal, generosa. Sin bloqueos. La libre ilusión. O ese intacto querer.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Asistencia: 750 aficionados. Partido válido por la 6ª fecha.

Campeonato del Litoral Norte.

Árbitro central: César Arrué, de Liga de Fútbol de Soriano (MUY BIEN).

SALTO (5)- Fernando Nicolás Sánchez; Juan Gabriel de los Santos, Ignacio Bueno, Alexis Rodríguez,

Oscar Nicolás Cáceres; Ricardo Javier Gómez (Agustín Panza), Matías Batista, Paolo Tabárez

(Facundo Moreira), Ariel Rivero (Alan Aranda); Javier Vargas (Agustín Alvez Da Silva), Nicolás

Arbiza (Javier Alvarez).

Director Técnico: Rony Guzmán Costa.

ARTIGAS (0)- José Aguirre; Bruno Fiordelmondo, Sebastián Fernández, Franco González, Santiago

Rodríguez; Juan Silveira, Facundo Gonzalez, Freddy López, Hugo Silveira; Guillermo Confalonieri;

Cristian Fagúndez.

Director Técnico: Ramón Souza Paz-Carlos Paz.

GOLES: Segundo tiempo- 2′ Nicolás Arbiza, 15′ Javier Vargas, 24′ Juan de los Santos, 39′ Javier

Alvarez, 45′ Facundo Moreira.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Alexis Rodríguez-Matías Batista-Nicolás Arbiza-Paolo Tabárez.

EL MEJOR DE ARTIGAS: Hugo Silveira.

La mira «naranjera»: Tacuarembó es el cuarto; es el rival

Cuando el partido agonizaba en el estadio Paiva Olivera de Rivera, Tacuarembó encontró el empate 1 a 1 y de esta manera logró clasificar en la cuarta posición del Campeonato del Litoral Norte. Si Rivera hubiese vencido, quien clasificaba era Artigas. En semifinales se enfrentarán Salto vs Tacuarembó y Rivera vs Paysandú. Serán locales en una primera instancia, Tacuarembó y Paysandú. Al cabo de la fecha disputada ayer, Salto sumó 10 unidades, Rivera 9, Paysandú 4 , Tacuarembó y Artigas 3. Por diferencia de goles clasificó Tacuarembó. Tanto en Mayores como en Juveniles, Salto fue primero, sosteniendo además la condición de invicto.

EN EL LITORAL- Turno de semifinales en Mayores, Guichón vs Nueva Palmira y Fray Bentos vs Liga Agraria. En Sub 18: Bella Unión vs Mercedes y Young vs Liga Agraria.

