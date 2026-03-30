Salto 3 – Young 1: Salto pudo marcar más goles 

Así pasó; Sub 18: Salto 3- Young 1

Estadio; Ernesto Dickinson;

Público; 400 personas

Arbitro central; Charles Barreto asistentes; Luis Ayala, Matías Roa. Cuarto Árbitro; Erik Herrera.

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Salto (3); Alejo Musetti; Agustín Echagüe, Kevin González, Máximo Teixeira, Mauro Balbi, Antonio Ramallo, Ezequiel Chivel, Ramiro Tafernaberry, Bautista Sánchez, Bautista Medina, Enzo Izaguirre.

DT; Wilson Cardozo

Ingresaron; Valentín Da Cruz, Andrés Arrua, Mateo Díaz. Sebastián Vispo, Moisés Gallo.

El mejor de Salto; Antonio Ramallo – Bautista Medina.

Young (1); Enzo Velázquez, Santiago Parada, Justin Díaz, Javier Liesengang, Sebastián Cabral, Álex Romero, Enzo Quiroga, Fabricio Rica, Tiago Cardoso, Gonzalo Fredo y Elías Silveira.

Ingresaron:

Lucas García, Tadeo Díaz, Nahuel Pereira y Mateo Dunguey.

Director técnico: Raúl Santos

El mejor de Young; Gonzalo Fredo.

Goles; PT; 8′ Bautista Medina (S), 15′ y 35′ Enzo Izaguirre (S). ST; 5′ Gonzalo Fredo (Y).

Con ventaja a definir en siete días

Salto tuvo, esta vez, una actuación que rozó la perfección en los primeros 45 minutos. A diferencia de presentaciones anteriores, el equipo no solo generó situaciones, sino que también las transformó en goles, mostrando una eficacia que había sido una deuda en otros encuentros.

La apertura del marcador llegó a través de Bautista Medina, quien además de marcar el primer gol, encaminó el dominio salteño desde temprano. A partir de allí, el equipo creció en confianza y encontró en Enzo Izaguirre a otro de sus grandes protagonistas: dos cabezazos suyos terminaron en la red, redondeando un primer tiempo contundente que se cerró con un claro 3 a 0.

Fotos : Vicente Massarino

La diferencia pudo haber sido incluso mayor. No habría resultado exagerado un marcador más amplio, porque Salto fue ampliamente superior en todos los aspectos del juego. La clave estuvo en algo fundamental: capitalizar cada oportunidad generada, un aspecto que esta vez sí funcionó a la perfección.

En contrapartida, el rival —que venía de una buena presentación ante Paysandú— estuvo lejos de lo esperado. Nunca logró imponer su juego ni encontrar respuestas ofensivas. Mucho tuvo que ver el planteo táctico de Wilson Cardoso, que anuló los circuitos de la visita y permitió que Salto dominara con autoridad.

Así, el equipo local mostró su mejor versión: orden, eficacia y contundencia. Un primer tiempo que explica por sí solo el rumbo del partido y que deja en claro el potencial de este conjunto cuando logra sincronizar juego y definición.

El complemento mostró a un Salto más medido, con variantes desde el banco y una lógica merma en la intensidad respecto a un primer tiempo casi perfecto. Los cambios oxigenaron nombres, pero también modificaron el ritmo: el equipo bajó revoluciones y administró la ventaja conseguida con autoridad en la etapa inicial.

Segundo tiempo con gol de Young

Young obligado por el resultado, encontró rápidamente el descuento a los cinco minutos por intermedio de Gonzalo Fredo, lo que insinuó una posible reacción. Sin embargo, lejos de desordenarse, Salto respondió con inteligencia táctica: adelantó líneas, presionó en la zona media y cortó los circuitos de juego del rival, obligándolo a recurrir al pelotazo como principal recurso ofensivo.

Allí apareció la solidez defensiva del conjunto salteño, que controló sin mayores sobresaltos cada intento aéreo o envío largo, protegiendo con eficacia el arco de Alejo Musetti. Más allá de algunos intentos aislados del elenco yunguense, nunca hubo una sensación real de peligro sostenido.

En definitiva, Salto supo cerrar el partido con oficio, sosteniendo la diferencia en el marcador y gestionando energías de cara a lo que viene. La ventaja conseguida lo posiciona de muy buena manera para la revancha del próximo sábado a las 20 horas en el estadio Juan Antonio Lavalleja.

Un aspecto no menor fue el fair play: en un encuentro de semifinales, intenso y con mucho en juego, no hubo tarjetas amarillas. La labor del árbitro Charles Barreto, de Paysandú, fue sobria y efectiva, en un partido que se desarrolló con corrección ejemplar.

Revancha en Young con cuaterna de Artigas

Quedó todo pronto entonces para un duelo decisivo que promete mucha intensidad. Yung tendrá la localía en el estadio Juan Antonio Lavalleja, un escenario que seguramente estará colmado, intentando hacerse fuerte ante su gente para revertir la serie frente a Salto.

El hecho de que la cuaterna arbitral llegue desde Artigas también suma un condimento especial, buscando garantizar neutralidad en un partido que definirá nada menos que el pasaje a la final de la Copa Nacional.

Salto, que viene mostrando momentos de muy buen fútbol, intentará sostener su ventaja y manejar los tiempos del encuentro, mientras que Young estará obligado a asumir el protagonismo desde el inicio, presionando y buscando el gol que lo meta nuevamente en la pelea.

Se espera un partido abierto, con dos propuestas claras: la necesidad de Young de ir al frente y la inteligencia de Salto para aprovechar los espacios. Todo se definirá el sábado a las 20 horas.

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