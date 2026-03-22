Salto 2 Zona Oeste 0 

El mal de no decidir, ¿se lo expulsa o no?

Salto logró desarticular la ventaja mínima de Zona Oeste para inscribir su nombre en la fase definitiva del Campeonato Nacional de Selecciones. Tras el 0-1 en la ida, la selección en manos de Rony Costa impuso condiciones en el primer tiempo, dio vuelta el global y ya palpita las semifinales del Interior.

No era un objetivo para cualquiera. La obligación de ganar para seguir con vida en el torneo exigía una mezcla de paciencia estratégica y ambición ofensiva. Salto entendió el libreto desde el primer minuto: asumió el protagonismo, controló los hilos del mediocampo y, sobre todo, supo golpear en los momentos justos para minar la resistencia de un rival que llegó al litoral con la intención de defender su renta. A los 14 minutos, le quedó a la medida del derechazo de Agustín Alvez Da Silva para establecer el 1 a 0 y en los 20′ el autogol de Leandro Cabrera, cuando el «Tiki» Aranda volcó al medio esa pelota con veneno incluido. En los últimos 10′ de esa primera fracción, Zona Oeste se atrevió. Una manera de ir saliendo de la propia guarida. De discutir el control de la pelota. Y la verdad sea dicha: en más de un pasaje de la recta final, fue dinamitando la parcela central. Rony Costa mandó variantes y la primera por la lesión de Paolo Taváres. En el complemento, no menos de cuatro o cinco situaciones netas de Salto, bien construidas, mal resueltas. Así de simple. Así de tajante. Le dio vida a Zona Oeste y hubo una mano en el área de Salto, que Néstor Coelho no validó. La sensación le abrió paso a la elocuencia: Salto no debió complejizar tanto ese tránsito de los 20′ finales. El mal de no decidir cómo debía decidir. Ese fue el punto clave. Puede no discutirse el avance a las semifinales. Pero más allá del 2 a 0, más de una materia quedó pendiente. La selección debe reconocer cuando es imperfecta. Es la única manera de fortalecer la ilusión campeona. O acaso….¿no es ese el fin?

Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson. Partido de vuelta, válido por Cuartos de Final. Campeonato del Interior de Selecciones. Árbitros de Rivera: Néstor Coelho (BIEN), Silvio Antúnez y Robert López. Asistencia: 750 aficionados.

SALTO (2)- Nicolás Sánchez; Juan De Los Santos, Junior Rodríguez, Richard Eduardo Rodríguez, Nicolás Cáceres; Paolo Tabáres (12 Nicolás Arbiza), Javier Gómez (78′ Facundo Moreira), Alan Aranda (78′ Ariel Rivero), Matías Batista (62′ Agustín Custodio), Agustín Alves Da Silva (78′ Agustín Panza) y Javier Vargas.

DT: Rony Guzmán Costa.

Fotos: Vicente Massarino



ZONA OESTE DE MALDONADO (0)- Diego Ontaneda, Sebastián Castro (40′ Lautaro Moreno), Santiago Blanco (78′ Mauro Robaina), Leandro Cabrera, Joaquín González, Álvaro Rodríguez, Luciano Cabrera (58′ Maikel Silva), Gastón Vitancurt (42′ Cristian Sellanes), Carmelo Colman (40′ Guillermo Marrero), Federico Castellanos y Martín Lazo. DT: Juan Bautista Balda

Goles: Agustín Alvez Da Silva a los 14´ (S), Leandro Cabrera a los 20´en contra (S). EL MEJOR DE LA CANCHA: Alan Aranda-Junior Rodríguez. EL MEJOR DE ZONA OESTE: Santiago Blanco.

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El Interior Femenino: Las nuestras de punta: 2-0

Los goles de Pía Rodríguez y Victoria Quules por dos, para que Salto derrotase 3 a 1 a Young, jugando por el Campeonato del Interior Femenino. La segunda imposición consecutiva de Salto, después de la primera como local en que también se impuso 2 a 0. El gol para Young a la cuenta de Fiorella Gastelumendi. mejor inicio imposible para el Salto en categoría Sub 16. Dos jugados y dos ganados.

Mauro, el del gol

Más allá de Salto avanzando a semifinales en Sub 18 y Mayores, otra buena nueva a partir de Mauro Arambarri en España. El gol del volante «naranjero» llegó en un momento clave, justo antes del cierre de la primera mitad (minuto 45+7). Tras un córner ejecutado por Luis Milla y un primer cabezazo de Domingos Duarte que parecía irse desviado, el salteño apareció por el segundo palo para empujar el balón y marcar el 2-0 parcial. Es el sexto gol de Mauro en lo que va de la temporada, consolidándose como una de las piezas fundamentales en el esquema de José Bordalás.

El Getafe tuvo una fuerte presencia charrúa; además de Arambarri, Martín Satriano fue titular y Sebastián Boselli ingresó precisamente para sustituir a Mauro a los 83 minutos para cerrar el partido.

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