Salto 1 Río Negro 0

La agónica conexión…¡y el alma en la palma de la mano!

(Fotos: Vicente Massarino, diario EL PUEBLO)

Salto saltó al Dickinson con la autoridad de quien se sabe dueño de casa. Los primeros minutos mostraron un equipo con criterio y pretensiones, buscando las bandas y tratando de asfixiar a un Río Negro que apeló a su libreto histórico: el orden, el oficio y la resistencia. Sin embargo, ese fútbol fluido del inicio fue mutando en ansiedad. Con el correr del reloj, la precisión se extravió y Salto cayó en la telaraña propuesta por la visita, perdiendo la brújula en los últimos metros del campo.



Río Negro no llegó a Salto a ser un espectador. Supo manejar los tiempos, demorar el ritmo y, por momentos, lamió la posibilidad del empate. Tuvo situaciones para rescatar un punto que hubiese sido oro puro para la vuelta. Salto, en su afán de ir, se desprotegió, y solo la falta de puntería rival o alguna intervención providencial mantuvieron el arco en cero. Parecía que la noche se cerraba con un sabor amargo, con la sensación de una oportunidad desperdiciada.

LA HORA DE LA DECISIÓN

Cuando el partido moría en el sexto minuto de descuento y los corazones en la tribuna latían con más fuerza que la razón, apareció la jugada que cambió el destino.

– La gestación: Un avance que nació del empuje de Rivero.

– La precisión: El centro medido de Aranda al corazón del área.

– La sentencia: La aparición de Nicolás Arbiza para empujarla y desatar el delirio.

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No fue un gol más; fue el premio a la insistencia y al «corazón». Arbiza se vistió de héroe para transformar una noche de dudas en una de ilusión renovada.

Más allá de los análisis tácticos o de la pérdida de volumen de juego en el complemento, ganar el partido de ida es una ventaja estratégica invaluable.

Salto viaja a la revancha con la tranquilidad de tener el resultado a su favor, trasladándole toda la presión y la obligación de arriesgar a Río Negro.



En estas instancias, dejar puntos por el camino en casa suele ser el principio del fin; Salto, en cambio, selló su arco y cumplió con el mandato de la victoria.

De lo que no hay dudas. Este 1 a 0 permite al cuerpo técnico planificar un partido de vuelta más cerebral, aprovechando la desesperación del rival por igualar la serie.

En definitiva: Salto supo sufrir, supo buscar y, sobre todo, supo encontrar. La victoria se explica desde el despliegue físico y emocional, pero se firma con el apellido de Arbiza. Se ganó «a lo Salto», con el alma en la palma de la mano, y hoy esa mínima diferencia seguro que entra a valer. Seguro que vale.

Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido de ida. Semifinales del Campeonato del Interior.

Árbitro central: Matías Schneider (BIEN).

Asistentes: Matías Roa-Luis Ayala.

1.200 aficionados.

SALTO (1)- Nicolás Sánchez, Juan De Los Santos, Junior Rodríguez, Richard Rodríguez, Nicolás Cáceres; Facundo Moreira (60′ Luciano Araújo), Alan Aranda, Matías Batista, Agustín Custodio (60′ Ariel Rivero), Agustín Alves Da Silva y Javier Vargas (74′ Nicolás Arbiza).

DT: Rony Guzmán Costa.



RÍO NEGRO (1)- Federico Silvera, Brandon González, Michel Palacio, Sebastián Rosano (69′ Nicolás Muller), Gregory Banegas, Lorenzo Almirón, Marcelo Ramírez, Ezequiel Cabral, Bruno Silva (58′ Diego Valli), Héctor Iglesias (49′ Bryan Osores) y Excequiel Vázquez (69′ Nicolás Morales).

DT: Ricardo Olivera

Gol: Nicolás Arbiza (S) a los 96′.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Ezequiel Cabral.

EL MEJOR DE SALTO: Junior Rodríguez- Nicolás Arbiza.

La tercera fecha que pasó: Hindú, el que se quedó con la punta

En la Divisional «B», la fecha dejó un saldo de cinco victorias y un único empate sin goles, demostrando la paridad y la ambición de los equipos por el ascenso.



– Dublín 5 – El Tanque 0: La gran goleada de la tarde. Dublín no tuvo piedad y pasó por encima a un El Tanque que no encontró respuestas defensivas.

– Cerro 3 – Palomar 2: El partido más emocionante en cuanto a alternancia en el marcador. Cerro mostró temple para llevarse tres puntos de oro ante un Palomar que luchó hasta el final.

– Deportivo Artigas 2 – Saladero 0: Una victoria sólida para Deportivo que aprovechó sus momentos para golpear y mantener el arco en cero.

– Sud América 2 – Chaná 1: El equipo «naranja» se quedó con un duelo clave ante el «indio», sumando puntos vitales para la tabla de posiciones.

– Progreso 2 – Tigre 1: En un encuentro cerrado, el equipo de la ruta logró imponerse por la mínima diferencia frente al conjunto felino.

– San Eugenio 0 – Hindú 0: El único grito que faltó en la jornada. Empate con sabor a poco para ambos en un trámite sumamente parejo.

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La victoria de Dublín lo posiciona como uno de los equipos con mayor poder ofensivo de la categoría, mientras que la paridad en resultados como los de Progreso y Sud América ratifican que en la «B» nadie regala nada. Por su parte, el empate entre San Eugenio e Hindú deja a ambos con el desafío de mejorar la puntería de cara a la próxima etapa. De los tres punteros antes de la fecha, las derrotas de Saladero y Tigre, mientras Hindú fue el que rescató un punto, para convertirse en el único puntero con 7 unidades. Se marcaron un total de 18 goles en seis partidos, promediando 3 tantos por encuentro.

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