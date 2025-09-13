Salteños en proyección

- espacio publicitario -

👍 Bien por ellos: seis nuevos DT que culminaron la licencia «B»

Ocurrió días pasados cuando entrenadores de Artigas, Bella Unión, Salto, Paysandú y Rivera culminaron satisfactoriamente las últimas pruebas de un total de 14, que insumió durante ocho meses la Licenciatura «B» del Curso de Entrenadores de OFI, coordinado por ITP.

Para tener en cuenta en este caso, los seis salteños que participaron de la instancia: Federico Suárez (Salto Nuevo), Luis Alberto Avellanal (Ferro Carril), Marcelo Guarino (Huracán), Juan Dalmao (Baby Fútbol), Diego Da Silva (Peñarol y selección femenina de categoría Sub 16 de Salto) y Raúl Goncálvez, sumados a DT de otros departamentos.

Es obvio que los seis aludidos entrenadores, en algunos casos ya son parte de la misión, pero clave la contemplación del ciclo para desarrollar el rol en condiciones reglamentarias.

De acuerdo a lo que se apuntara a EL PUEBLO, fueron un total de siete materias teóricas y cuatro prácticos realizados en Artigas y supervisados por técnicos de Montevideo, siendo la base sustentable de conocimiento, superación y cumplimiento de reglamentación, todos ellos desarrollando tareas en distintos equipos.

🔴 El tiempo de la brillantez roja

🏆 La lección de Universitario y ese poder de reinventarse

El domingo 3 de agosto, para Universitario no fue un día más, teniendo en cuenta que ganando 2 a 1 en el Parque Dickinson en la segunda final del Torneo de OFI a nivel de clubes, alcanzó la segunda consagración en la historia.

La primera vez, el 6 de agosto del 2023, cuando goleó 4 a 0 en el Parque Liebig’s de Fray Bentos. Tras la copa en su propiedad en ese domingo de agosto, puede haberse supuesto que Universitario bajaría el pulgar de la motivación con respecto a la Copa Uruguay.

Pero el hecho es que aparece como elemento visible el poder de Universitario para reinventarse: batió 2 a 0 a Wanderers de Montevideo, goleó a Atlético Florida 7 a 0, y se incorpora al séquito de quienes son parte de los Cuartos de Final de la Copa Uruguay.

COSAS DE ÉL

Universitario es el único equipo amateur del Interior vigente en la Copa, teniendo en cuenta que Tacuarembó y Plaza Colonia se suman al profesionalismo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

La lección de Universitario es esa, pero además agrega elementos para la estadística puntual, desde el momento que transcurre los últimos cinco partidos sin goles en contra: los dos a nivel de la Copa Uruguay y los tres del Campeonato Salteño.

A nivel del torneo local suma 7 de 9 posibles y debe un partido ante Libertad, por la primera fecha de esta primera rueda.

La brillantez roja se torna indiscutible. Desde el 3 de agosto no le convierten goles: 40 días sin padecer situaciones contrarias a ese nivel, mientras que en el plano de las anotaciones desde que comenzó la temporada, Gabriel De Souza llegó a los 11 goles, sumando Campeonato del Interior, Campeonato Salteño y Copa Uruguay.

La huella de Universitario es visible. ¿Quién lo duda? La vigencia de un campeón y ese no bajar el pulgar. Y ese reinventarse, aleccionador y suyo.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

📖 Para la historia

⚽ Racing de Montevideo, el rival: ¿dónde para jugarlo?

Nunca en la historia se enfrentaron por un campeonato oficial, Universitario de Salto y Racing Club de Montevideo. Esta vez sucederá.

Racing se impuso a Atenas de Canelones y Boston River, en ambos casos mediante la ejecución de tiros penales, tras empatar 0 a 0.

Lo de Universitario fue de mayor amplitud e impacto: en dos partidos llegó a 9 goles.

Los partidos de Cuartos de Final de la Copa Uruguay se jugarán entre el 23 y el 25 de septiembre, sin que aún se tenga en claro los escenarios en cada uno de los casos.

Si del Parque Osvaldo Roberto no dispone de red lumínica apta para jugar en horario nocturno, la chance no es otra: que se dispute en el Parque Alfredo Viera de Wanderers en el Parque Palermo.

Además del partido de Racing y Universitario, se enfrentarán:

Defensor Sporting vs Central Español

Tacuarembó vs Peñarol

Plaza Colonia – Albion

El ganador del partido entre Racing – Universitario se enfrentará al ganador de Plaza Colonia y Albion.

Campanazo fue de Plaza al sacar a Nacional de la Copa.

Es la cuarta edición de este torneo. Las tres primeras a cuenta de Defensor Sporting.

⚠️ «Es el déficit a corregir»

🔴 El Ceibal de tan solo dos goles

La imposición de Ceibal sobre Salto Uruguay en la cuarta fecha del Campeonato Salteño de la «A», para sumar 5 puntos.

Escala del equipo en manos de Martín Barreto, pero que sin embargo expone la insuficiencia ofensiva, si se tiene en cuenta que tan solo llega a la conversión de dos goles: uno de Nicolás Faúndez y el restante de Fernando Scarrone.

En el caso del goleador floridense Javier Vargas, aún sin producir desnivel ofensivo traducido en eficacia.

Barreto admite las limitaciones al nivel expuesto:

«Pero haber ganado de última, es motivador para el grupo. Cada partido que se gana, es una escala que surge en la tabla. Hemos tenido chances, no hemos resuelto bien. Ese es el déficit central para corregir. Ese es el fin».