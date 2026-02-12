Salteños en el futbol profesional (2da. Parte)

Hace unos días comentábamos en estas mismas páginas lo que viene ocurriendo con los jugadores salteños que militan en el fútbol profesional capitalino. En esta segunda parte, repasamos lo sucedido el fin de semana, con varios representantes de nuestro departamento defendiendo a sus respectivos equipos en la máxima categoría.

Matías De los Santos

Uno de los casos es el de Matías de los Santos, quien el pasado año estuvo en Nacional y actualmente en Albion, el pionero del fútbol uruguayo que volvió a la Primera División. El jugador salteño fue titular y cumplió una sólida actuación en el equipo que busca afirmarse en su retorno al círculo de privilegio.

Tito Formiliano ahora ‘Bohemio’.

También fue de la partida Fabricio Formiliano, hoy en Montevideo Wanderers. Con pasado en Danubio, Peñarol y en el fútbol argentino, el defensor atraviesa una nueva etapa en el bohemio, club que apunta a recuperar protagonismo y pelear por puestos de copas internacionales.

Tognascioli es ciudadano.

En el arco del Montevideo City Torque volvió a decir presente Franco Torgnascioli, otro salteño que continúa defendiendo los tres palos en el equipo ciudadano, consolidado ya como hombre de experiencia en la categoría.

En las Piedras también hay naranjeros; Izaguirre

Por su parte, Mateo Izaguirre integra el plantel de Juventud de Las Piedras, que afronta doble competencia. El conjunto pedrense disputa la fase inicial de la Copa Libertadores y, tras caer en Montevideo, buscará revertir la serie como visitante, mientras también compite en el torneo local.

La Curva por Dos; Balatti y Azambuja

En Danubio, el juvenil Facundo Balatti sigue sumando minutos en el equipo de la Curva, que jugó el pasado lunes en el Tróccoli. Allí también tuvo una destacada participación Nicolás Azambuja, otro talento salteño que estuvo 89 minutos en cancha.

Añasco y Piegas en tierras arachanas

En Cerro Largo, los representantes son Alexis Piegas, quien disputó 23 minutos, y Maximiliano Añasco, que ingresó y completó 28 minutos en el conjunto arachán.

Sena en la Villa

Mientras tanto, en Cerro, Nahuel Sena sumó 13 minutos en el encuentro disputado también el lunes.

Los que no jugaron este fin de semana

Completan la nómina, aunque sin ingresar, Jean López, Agustín Dos Santos y Emiliano Figueroa, quienes estuvieron en el banco de suplentes en sus respectivos equipos.

Una vez más, el futbolista salteño dice presente en la élite del fútbol uruguayo, con minutos, protagonismo y la ilusión intacta de seguir creciendo en el ámbito profesional.

